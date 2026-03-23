Які яйця корисніші: перепелині чи курячі

Перепелині чи курячі: які яйця корисніші

Найцінніше в перепелиних яйцях — висока концентрація корисних речовин у кожному маленькому жовтку. Вони особливо потрібні:

Мозку та нервам. Холін і вітаміни групи B покращують пам’ять і допомагають справлятися зі стресом.

Імунітету. Залізо та вітамін А зміцнюють захисні сили організму і підтримують зір.

Алергікам. Білок овомукоїд рідко викликає алергію і навіть використовується у ліках проти алергії.

Серцю та кісткам. Калій і фосфор потрібні для міцного серцевого м’яза і здорових зубів.

Обережно: можливі ризики

Попри користь, перепелині яйця мають свої нюанси:

Сальмонельоз. Міф про те, що перепілки не хворіють через високу температуру тіла, — хибний. Ризик менший, ніж у курячих, але сирі яйця краще не вживати.

Холестерин. Жовтки перепелиних яєць містять більше холестерину за грам продукту. Людям із високим рівнем холестерину варто бути обережними.

Короткий термін зберігання. Вони швидко висихають, тож легке яйце — ознака несвіжості.

Перепелині чи курячі: які виграють

Порівняння на грам:

Заліза — у 5 разів більше;

Вітаміну B1 — у 6 разів;

Калію — у 5 разів;

Вітаміну А — у 2 рази.

Курячі яйця — доступний і надійний джерело білка, «золотий стандарт» дієтології.

Перепелині ж — вітамінна бомба та лікувальний ефект у маленькому форматі. Ідеально підходять як добавка до раціону: 4–6 штук на день для дорослого. Хочете швидко підняти гемоглобін або шукаєте безпечну альтернативу для дитини-алергіка — перепелині яйця будуть кращим вибором. Експерти радять варити їх 3–4 хвилини або смажити.