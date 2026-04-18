Які ліки не слід запивати кавою: перелік небезпечних поєднань від фармацевтки
Ранкова кава для багатьох — це звичний старт дня, спосіб швидше прокинутися й зібратися з думками. Але якщо людина приймає медикаменти, цей ритуал може мати приховані ризики.
Фармацевтка Дженніфер Буржуа у матеріалі EatingWell наголошує: кофеїн здатен помітно змінювати роботу деяких лікарських засобів — від зниження їх ефективності до посилення побічних реакцій.
Чому кава може змінювати дію ліків
Кофеїн впливає на організм одразу кількома механізмами:
пришвидшує травлення, через що препарати проходять організм надто швидко і гірше засвоюються;
конкурує з ліками за ферменти печінки (зокрема CYP1A2), які відповідають за їх розщеплення;
здатен змінювати рівень діючих речовин у крові — іноді підвищуючи, а іноді знижуючи їх концентрацію.
Водночас повна відмова від кави зазвичай не потрібна — у більшості випадків достатньо розвести її з прийомом ліків у часі.
Препарати, з якими кава може конфліктувати
Антидепресанти
Деякі засоби для лікування депресії (есциталопрам, кломіпрамін, іміпрамін) можуть реагувати на кофеїн.
Можливі наслідки:
зміна швидкості розщеплення препарату;
посилення тривожності, серцебиття, внутрішнього напруження;
довше перебування ліків в організмі та посилення побічних ефектів.
Гормони щитоподібної залози
Левотироксин — один із найбільш чутливих до кави препаратів.
Його ефективність може знижуватися майже наполовину, якщо приймати одночасно з кофеїном.
Оптимально: витримати паузу щонайменше 30–60 хвилин після таблетки.
Ліки від остеопорозу
Препарати на кшталт алендронату та ризедронату вимагають максимально «чистих» умов прийому.
Будь-які напої, окрім води (кава, чай, молоко, сік), заважають їх правильному засвоєнню.
Засоби від застуди та алергії
Псевдоефедрин — стимулюючий компонент, який у парі з кофеїном може:
підвищувати артеріальний тиск;
викликати відчуття тривоги та збудження;
посилювати серцебиття.
Особливо обережними мають бути люди з порушеннями обміну глюкози — можливі коливання цукру.
Антипсихотики
Такі препарати, як клозапін, галоперидол або оланзапін, можуть по-іншому метаболізуватися на фоні кофеїну.
Це змінює їх концентрацію в крові та впливає на стабільність лікування.
Препарати від астми
Бронхолітики (теофілін, амінофілін) самі по собі можуть давати стимулюючий ефект.
У поєднанні з кавою це часто посилює побічні реакції: головний біль, нудоту, дратівливість.
Засоби для «розрідження» крові
Кофеїн може впливати на процес згортання крові та посилювати дію деяких препаратів, зокрема аспірину.
У результаті зростає ризик появи синців і кровотеч.
Рекомендації фармацевта
Фахівчиня радить дотримуватися простих, але важливих правил:
завжди читати інструкцію — там часто є інформація про взаємодію з кофеїном;
робити інтервал між ліками та кавою щонайменше 30–60 хвилин;
запивати таблетки виключно водою, якщо лікар не призначив інакше;
за регулярного приймання ліків обов’язково узгоджувати раціон із лікарем або фармацевтом.
Кава не є забороненим продуктом під час лікування, але в поєднанні з певними препаратами вона може суттєво змінювати їхню дію. Саме тому важливо знати про можливі ризики та дотримуватися простих правил прийому.