Які ліки не слід запивати кавою: перелік небезпечних поєднань від фармацевтки

Ранкова кава для багатьох — це звичний старт дня, спосіб швидше прокинутися й зібратися з думками. Але якщо людина приймає медикаменти, цей ритуал може мати приховані ризики.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які ліки не можна запивати кавою

Які ліки не можна запивати кавою / © pexels.com

Фармацевтка Дженніфер Буржуа у матеріалі EatingWell наголошує: кофеїн здатен помітно змінювати роботу деяких лікарських засобів — від зниження їх ефективності до посилення побічних реакцій.

Чому кава може змінювати дію ліків

Кофеїн впливає на організм одразу кількома механізмами:

  • пришвидшує травлення, через що препарати проходять організм надто швидко і гірше засвоюються;

  • конкурує з ліками за ферменти печінки (зокрема CYP1A2), які відповідають за їх розщеплення;

  • здатен змінювати рівень діючих речовин у крові — іноді підвищуючи, а іноді знижуючи їх концентрацію.

Водночас повна відмова від кави зазвичай не потрібна — у більшості випадків достатньо розвести її з прийомом ліків у часі.

Препарати, з якими кава може конфліктувати

Антидепресанти

Деякі засоби для лікування депресії (есциталопрам, кломіпрамін, іміпрамін) можуть реагувати на кофеїн.

Можливі наслідки:

  • зміна швидкості розщеплення препарату;

  • посилення тривожності, серцебиття, внутрішнього напруження;

  • довше перебування ліків в організмі та посилення побічних ефектів.

Гормони щитоподібної залози

Левотироксин — один із найбільш чутливих до кави препаратів.

Його ефективність може знижуватися майже наполовину, якщо приймати одночасно з кофеїном.

Оптимально: витримати паузу щонайменше 30–60 хвилин після таблетки.

Ліки від остеопорозу

Препарати на кшталт алендронату та ризедронату вимагають максимально «чистих» умов прийому.

Будь-які напої, окрім води (кава, чай, молоко, сік), заважають їх правильному засвоєнню.

Засоби від застуди та алергії

Псевдоефедрин — стимулюючий компонент, який у парі з кофеїном може:

  • підвищувати артеріальний тиск;

  • викликати відчуття тривоги та збудження;

  • посилювати серцебиття.

Особливо обережними мають бути люди з порушеннями обміну глюкози — можливі коливання цукру.

Антипсихотики

Такі препарати, як клозапін, галоперидол або оланзапін, можуть по-іншому метаболізуватися на фоні кофеїну.

Це змінює їх концентрацію в крові та впливає на стабільність лікування.

Препарати від астми

Бронхолітики (теофілін, амінофілін) самі по собі можуть давати стимулюючий ефект.

У поєднанні з кавою це часто посилює побічні реакції: головний біль, нудоту, дратівливість.

Засоби для «розрідження» крові

Кофеїн може впливати на процес згортання крові та посилювати дію деяких препаратів, зокрема аспірину.

У результаті зростає ризик появи синців і кровотеч.

Рекомендації фармацевта

Фахівчиня радить дотримуватися простих, але важливих правил:

  • завжди читати інструкцію — там часто є інформація про взаємодію з кофеїном;

  • робити інтервал між ліками та кавою щонайменше 30–60 хвилин;

  • запивати таблетки виключно водою, якщо лікар не призначив інакше;

  • за регулярного приймання ліків обов’язково узгоджувати раціон із лікарем або фармацевтом.

Кава не є забороненим продуктом під час лікування, але в поєднанні з певними препаратами вона може суттєво змінювати їхню дію. Саме тому важливо знати про можливі ризики та дотримуватися простих правил прийому.

