Які напої допомагають розслабитися

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Після напруженого дня багато людей відчувають втому, роздратування та труднощі з розслабленням. У такі моменти навіть звичайна чашка теплого напою може стати приємною частиною вечірнього відпочинку. Однак деякі напої цінують не лише за смак. Вони містять природні речовини, які можуть впливати на роботу нервової системи, настрій або сон.

Дієтологи назвали п’ять напоїв, які варто спробувати після напруженого дня, та пояснили, чим вони можуть бути корисними.

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1. Ромашковий чай

Ромашковий чай давно використовують як напій для вечірнього відпочинку. Він не містить кофеїну, тому підходить людям, які хочуть уникати стимулювальних напоїв перед сном.

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За словами дієтологині Кароліни Шнайдер, ромашка містить апігенін — рослинну сполуку, яка взаємодіє з певними рецепторами мозку, пов’язаними із заспокоєнням. Деякі дослідження вказують на можливий позитивний вплив ромашки на симптоми тривоги.

Чашка теплого ромашкового чаю може стати частиною спокійного вечірнього ритуалу.

Варто пам’ятати, що ромашка іноді спричиняє алергічні реакції, особливо в людей із чутливістю до амброзії та споріднених рослин.

2. Зелений чай

Зелений чай містить L-теанін — амінокислоту, яку досліджують через її можливий вплив на увагу та розслаблення. Кароліна Шнайдер пояснює, що ця речовина може сприяти відчуттю спокою без вираженої сонливості. L-теанін міститься і в звичайному зеленому чаї, і в матчі. Проте кількість цієї речовини залежить від сорту та способу приготування напою.

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Важливо враховувати, що зелений чай також містить кофеїн. Хоча його зазвичай менше, ніж у каві, чутливі до кофеїну люди можуть відчувати збудження або мати труднощі із засинанням. Тому зелений чай доцільніше пити в першій половині дня, а ввечері обирати напої без кофеїну.

3. Гарячий шоколад

Гарячий шоколад може бути приємним способом розслабитися після важкого дня. Його солодкий смак, аромат какао та тепло часто асоціюються із затишком і відпочинком.

Какао містить триптофан — амінокислоту, яку організм використовує для утворення серотоніну та мелатоніну. Ці речовини беруть участь у регуляції настрою та сну. Однак це не означає, що чашка гарячого шоколаду безпосередньо підвищує рівень цих речовин настільки, щоб помітно зменшити стрес.

Крім того, какао містить теобромін і невелику кількість кофеїну, які можуть мати стимулювальний ефект. Головна перевага гарячого шоколаду для вечірнього відпочинку може полягати саме в приємних відчуттях від теплого напою.

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Для щоденного споживання краще готувати його з помірною кількістю цукру.

4. Сік кислої вишні

Сік кислої вишні привернув увагу дослідників завдяки природним речовинам, які можуть впливати на сон.

Зокрема, кислі вишні містять мелатонін — гормон, що бере участь у регуляції добових ритмів організму. Також у них є антиоксиданти та інші рослинні сполуки. Деякі невеликі дослідження показали, що вживання соку кислої вишні може бути пов’язане з покращенням окремих показників сну.

Бажано обирати сік без доданого цукру та враховувати, що навіть натуральні соки містять чимало природних цукрів.

5. Тепле молоко

Звичка випивати склянку теплого молока перед сном знайома багатьом із дитинства.

Молоко містить триптофан, вітаміни групи B, магній та інші поживні речовини, необхідні для нормальної роботи організму. Триптофан бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну, тому його часто пов’язують із процесами регуляції сну.

Однак немає переконливих доказів, що звичайна склянка теплого молока сама по собі може суттєво зменшити тривогу або вилікувати безсоння.

Водночас для деяких людей такий напій є звичним способом завершити день. Тепле молоко може допомогти створити приємну атмосферу перед сном, особливо якщо поєднати його з відпочинком без телефона та інших подразників.

Людям із непереносимістю лактози варто обирати безлактозне молоко або відповідні альтернативи.

Чи справді напої можуть зменшити стрес

Дієтологиня Кароліна Шнайдер застерігає від надмірної довіри до напоїв, які рекламують як засоби для миттєвого заспокоєння.

За її словами, на ринку з’являється дедалі більше продуктів із рослинними екстрактами, адаптогенами та іншими добавками, виробники яких обіцяють зменшення стресу. Однак багато таких тверджень не мають достатнього наукового підтвердження.

Навіть напої з корисними природними компонентами не можуть замінити повноцінний сон, збалансоване харчування та фізичну активність.

Тому ромашковий чай, тепле молоко або інший улюблений напій варто сприймати насамперед як приємне доповнення до відпочинку, а не як лікування тривожності.

Якщо ж напруження не минає, заважає спати, працювати або займатися повсякденними справами, краще звернутися до фахівця.

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