Які продукти найкраще поєднувати: поради, як правильно харчуватися протягом дня від америкарнскього лікаря

Здорове харчування

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Природа дарує нам не лише смачні, але й надзвичайно корисні гастрономічні поєднання певних продуктів може значно посилити їхні позитивні властивості та сприяти кращому засвоєнню цінних речовин організмом.

Американський лікар Каран Раджан ділиться знаннями про провильні поєднання продуктів, які не лише смачні, але й підтримують здоров’я.

Що їсти на сніданок: правильні поєднання для заряду енергії на цілий день

Овес та йогурт — гармонія для здорового кишківника

Пребіотик бета-глюкан, яким багатий овес, у поєднанні з живими мікроорганізмами, що містяться в йогурті (особливо натуральному, без доданого цукру та фруктових наповнювачів), створюють ідеальне середовище для підтримки різноманітності кишкової мікрофлори, що є ключем до здорової травної системи. Овес містить розчинну клітковину, яка слугує живильним середовищем для корисних бактерій у кишківнику, покращує процес травлення та сприяє зниженню рівня шкідливого холестерину. Йогурт, будучи джерелом пробіотиків — живих корисних бактерій, таких як лактобацили та біфідобактерії, — підтримує баланс мікрофлори, зміцнює імунітет та зменшує ризик виникнення кишкових розладів. Їхнє поєднання утворює синбіотик, де пробіотики та пребіотики діють разом, значно ефективніше підтримуючи здоров’я кишківника.

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Чорниця та волоські горіхи — захист для мозку

Доктор Раджан підкреслює унікальну взаємодію поліфенолів, якими багата чорниця, з омега-3 жирними кислотами, що містяться у волоських горіхах. Цей альянс створює потужний щит для нашого мозку. Науково доведено, що як волоські горіхи, так і чорниця окремо позитивно впливають на когнітивні здібності, покращуючи пам’ять та концентрацію уваги, а їхнє поєднання значно підсилює цей ефект.

Какао та кава — природні стимулятори для ясності розуму

Кофеїн, що міститься в каві, та теобромін, яким багате какао, діють синергічно, сприяючи покращенню настрою, підвищенню пильності та загальної ясності розуму. Крім того, какао є цінним джерелом флавоноїдів, сполук, що мають протизапальні властивості та покращують кровообіг, особливо в головному мозку. Кава ж, у свою чергу, містить поліфеноли, які асоціюються зі зниженням ризику розвитку різноманітних хронічних захворювань. Важливо насолоджуватися цим енергетичним дуетом без надмірної кількості цукру, вершків та штучних добавок, щоб отримати максимальну користь.

Що їсти на обід: комбінації для кращого засвоєння корисних речовин

Болгарський перець та чорна квасоля для покращення засвоєння заліза

Вітамін С, яким багатий болгарський перець, значно покращує засвоєння негемового заліза, що у великій кількості міститься у чорній квасолі. Негемове залізо, на відміну від гемового, що міститься в продуктах тваринного походження, засвоюється організмом менш ефективно. Для подальшого підвищення засвоєння негемового заліза рекомендується додавати до страв з рослинними джерелами заліза продукти, багаті на вітамін С, наприклад, цитрусові або свіжу зелень.

Авокадо та помідори для покращення засвоєння лікопіну

Мононенасичені жири, що містяться в авокадо, сприяють кращому розщепленню та засвоєнню жиророзчинного лікопіну, потужного антиоксиданту, яким багаті помідори. Варто зазначити, що традиційне поєднання помідорів з оливковою олією також є ефективним способом підвищити біодоступність лікопіну, який, як відомо, може знижувати ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та деякі види раку.

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Що їсти на вечерю для відчуття ситості та міцних кісток

Рис та квасоля — тривале відчуття насичення

Поєднання клітковини та білка, якими багата квасоля, сприяє уповільненню процесу перетравлення рису. Цей дует також стимулює вироблення гормонів ситості, допомагаючи довше залишатися ситим та контролювати апетит. Включення бобових до раціону є ефективним способом регулювання рівня вуглеводів у крові, запобігаючи різким стрибкам цукру та наступним спадам енергії.

Броколі та часник як джерело кальцію

За словами доктора Раджана, пребіотична клітковина інулін, що міститься в часнику, може покращувати засвоєння кальцію з броколі, що є важливим для зміцнення кісток та зубів. Броколі, крім вмісту кальцію, також є джерелом вітамінів К та С, а також фолієвої кислоти, які відіграють важливу роль у процесі засвоєння кальцію організмом.

Корисні перекуси

Малина та чорний шоколад — потужний антиоксидантний захист

Антоціани, якими багата малина, можуть діяти синергічно з флаванолами, що містяться в чорному шоколаді (особливо з високим вмістом какао — 70% і вище), утворюючи потужний антиоксидантний комплекс. Чорний шоколад також містить епікатехін, флавоноїд з вираженими антиоксидантними властивостями, який, крім того, покращує кровообіг та може позитивно впливати на мозкову діяльність.

Полуниця та сир для сяючої шкіри

Вітамін С, яким багата полуниця, у поєднанні з амінокислотами, що містяться в сирі, сприяють виробленню колагену, білка, який є ключовим для підтримки пружності та еластичності шкіри. Сир, особливо повножирні його види, також є джерелом вітаміну А, необхідного для регенерації клітин шкіри, а також містить білки та амінокислоти, необхідні для її відновлення.

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Отже, розумне поєднання продуктів може стати не лише смачною звичкою, але й ефективним інструментом для підтримки здоров’я та покращення засвоєння корисних речовин.