Які вітаміни справді потрібні, а які залишаються лише маркетингом

Вітаміни: користь та шкода

Реклама

Сьогодні полиці аптек та супермаркетів рясніють різноманітними вітамінними комплексами, які обіцяють майже чудодійний ефект: від підвищення імунітету й боротьби зі старінням до профілактики раку чи навіть покращення пам’яті. Водночас у наукових колах точиться дискусія, які з цих добавок справді необхідні для організму, а які — результат маркетингових стратегій, що використовують людські страхи та бажання зберегти молодість та здоров’я.

Вітаміни, користь яких підтверджена

Одним із найважливіших для людини визнаний вітамін D. Він відповідає за здоров’я кісткової тканини, імунну систему та роботу серцево-судинної системи. Дефіцит цього вітаміну надзвичайно поширений у країнах із тривалими зимами та малою кількістю сонячних днів. Наукові огляди свідчать, що низький рівень вітаміну D пов’язаний із підвищеним ризиком метаболічних і серцевих захворювань. Водночас рандомізовані дослідження показують, що просте приймання добавок не завжди гарантує профілактику цих проблем, адже ефект залежить від рівня дефіциту та індивідуальних особливостей організму.

Не менш важливим є вітамін B12, який бере участь у кровотворенні та забезпечує правильну роботу нервової системи. Його нестача призводить до анемії та неврологічних порушень. Дослідження показують, що дефіцит B12 часто зустрічається у літніх людей, веганів та пацієнтів із захворюваннями травної системи, які ускладнюють всмоктування поживних речовин.

Ще один вітамін із доведеною користю — фолієва кислота (B9). Вона особливо необхідна жінкам у період вагітності, оскільки допомагає попередити вроджені дефекти нервової трубки у плоду. Саме тому лікарі у всьому світі рекомендують додатковий прийом цього вітаміну ще на етапі планування вагітності.

До переліку вітамінів, користь яких не викликає сумнівів при їхньому дефіциті, також належать залізо, кальцій і вітамін С. Залізо є незамінним для нормального функціонування крові, кальцій разом із вітаміном D відповідає за міцність кісток, а вітамін С підтримує імунітет і здоров’я сполучної тканини. Дослідження показують, що нестача вітаміну С може бути особливо небезпечною для дітей та матерів, у яких потреба у ньому підвищена).

Вітаміни та добавки, користь яких переоцінюють

На противагу цьому, існують вітаміни та комплекси, користь яких у багатьох випадках перебільшена.

Реклама

Наприклад, вітамін Е довгий час рекламували як універсальний антиоксидант, що здатний сповільнити старіння та захистити серце. Однак великі огляди свідчать, немає переконливих доказів, що його додатковий прийом у здорових людей без дефіциту реально знижує ризик серцево-судинних захворювань чи раку.

Особливу небезпеку становить практика мегадозування. Маркетологи нерідко просувають ідею, що «чим більше вітамінів, тим краще», але в реальності надлишок деяких речовин може завдати шкоди. Зокрема, високі дози вітаміну А або D мають токсичний вплив, і у клінічних умовах неодноразово доведено випадки інтоксикацій при зловживанні цими добавками.

Ще одна категорія — так звані суперфуди чи антиоксидантні комплекси. Реклама обіцяє покращення пам’яті, підвищення енергії та захист від будь-яких хвороб. Однак результати багатьох досліджень показують, що найбільшу користь для організму має не капсула з «чудо-порошком», а збалансоване харчування з достатньою кількістю фруктів, овочів та натуральних продуктів.

Що робити споживачеві

Індустрія харчових добавок використовує різні прийоми, щоб переконати споживачів у необхідності покупок. Одним із найпоширеніших є апеляція до «природності». Якщо на упаковці написано «organic» чи «natural», у покупця створюється враження абсолютної користі та безпеки, хоча це не завжди відповідає дійсності. Іншим прийомом є демонстрація високих відсотків добової норми: споживачеві здається, що 500 або 1000% добової потреби означає кращий захист, хоча насправді це може навіть нашкодити.

Фахівці радять перш ніж купувати вітамінні комплекси, перевіряти свій стан здоров’я. Найнадійніший спосіб — лабораторні аналізи, які покажуть, чи справді є дефіцит. Також важливо радитися з лікарем або дієтологом, адже самостійне «лікування» часто призводить до зворотного ефекту.

Основою профілактики нестачі вітамінів залишається збалансоване харчування. Різноманітний раціон, що включає овочі, фрукти, рибу, молочні продукти, бобові та горіхи, зазвичай забезпечує організм усім необхідним без потреби у дорогих добавках.