Якщо хочете жити довше: вчені з’ясували, о котрій годині найкраще снідати

Найкращий час для сніданку / © pexels.com

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Вчені визначили часовий проміжок, який асоціювався з найкращими показниками довголіття. І тим, хто звик відкладати сніданок до пізнього ранку чи навіть обіду, результати можуть стати приводом переглянути свій режим.

О котрій годині найкраще снідати

У новому дослідженні, опублікованому в European Journal of Clinical Nutrition, вчені проаналізували дані 31 044 дорослих віком від 40 років. Інформацію про учасників отримали з американської програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 1999–2018 роки.

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Дослідники порівняли час першого та останнього приймання їжі з ризиком смерті від усіх причин і серцево-судинних захворювань. У середньому спостереження за учасниками тривало 8,6 року.

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Найкращі результати були зафіксовані серед людей, які вперше їли між 7:00 та 8:00 ранку. Саме цей часовий проміжок дослідники використовували як референтний для порівняння з іншими групами.

У тих, хто снідав пізніше, спостерігався вищий ризик смерті.

Порівняно з людьми, які мали перший прийом їжі між 7:00 та 8:00, ризик смерті від усіх причин був приблизно на 10% вищим серед тих, хто вперше їв між 8:00 та 10:00. Для сніданку між 10:00 та 12:00 показник був приблизно на 19% вищим, а після полудня — на 29%.

Подібний зв’язок дослідники виявили і щодо смертності від серцево-судинних захворювань.

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Пізній сніданок може бути пов’язаний з коротшою тривалістю життя

Особливо показовими виявилися розрахунки очікуваної тривалості життя.

За оцінками дослідників, у 50-річному віці люди, які відкладали перше приймання їжі до часу після 12:00, мали в середньому приблизно на 2,46 року меншу очікувану тривалість життя, ніж ті, хто їв у референтний ранковий проміжок.

Це не означає, що пізній сніданок автоматично «забирає» кілька років життя. Дослідження було спостережним, тому воно демонструє зв’язок, але не доводить, що саме час сніданку є безпосередньою причиною різниці у тривалості життя.

Іншими словами, люди, які снідають пізно, можуть відрізнятися й іншими звичками, станом здоров’я або способом життя, які також впливають на довголіття.

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Чому час сніданку може мати значення

Одне з можливих пояснень пов’язане з циркадними ритмами — внутрішнім біологічним годинником організму.

Він регулює не лише сон і неспання, а й численні фізіологічні процеси, зокрема метаболізм. Організм по-різному реагує на їжу залежно від часу доби, тому регулярний режим харчування, узгоджений із природним циклом дня і ночі, потенційно може мати значення для метаболічного здоров’я.

Попередні дослідження також виявляли зв’язок між пізнім першим прийомом їжі та показниками здоров’я. Зокрема, серед дорослих віком від 40 років більш ранній перший прийом їжі асоціювався з невеликою перевагою щодо виживаності.

Значення має не лише сніданок

Цікаво, що вчені проаналізували й час останнього приймання їжі.

У цьому разі оптимальним референтним проміжком виявився час між 19:00 та 20:00. Як дуже пізня, так і надто рання остання трапеза асоціювалися з вищим ризиком смерті.

Наприклад, у людей, які їли після опівночі, ризик смерті від усіх причин був приблизно на 27% вищим порівняно з тими, хто завершував прийоми їжі між 19:00 та 20:00.

За розрахунками вчених, у віці 50 років останній прийом їжі після опівночі асоціювався з приблизно на 2,35 року меншою очікуваною тривалістю життя.

Таким чином, результати дослідження вказують на те, що для здоров’я може мати значення не лише склад раціону, а й режим прийому їжі протягом дня.

Водночас не варто сприймати 7:00–8:00 як магічну годину, яка сама собою гарантує довголіття. Якість харчування, фізична активність, сон, відмова від куріння та інші звички залишаються важливими складниками здорового способу життя.

FAQ

Коли краще снідати вранці?

Згідно з результатами нового дослідження, найкращі показники тривалості життя спостерігалися серед людей, які вперше приймали їжу між 7:00 та 8:00 ранку. Пізніше перше приймання їжі асоціювалося з поступовим збільшенням ризику смерті. Водночас дослідження не доводить, що саме сніданок у цей час безпосередньо продовжує життя.

Через скільки часу після пробудження потрібно снідати?

Універсального правила, за яким усі люди мають снідати через певну кількість хвилин після пробудження, немає. Нове дослідження оцінювало насамперед час першого приймання їжі за годинником, а не проміжок після пробудження. Найнижчий ризик у ньому спостерігався у групі, яка їла перший раз між 7:00 та 8:00. Тому режим варто підлаштовувати під час пробудження, спосіб життя та індивідуальні потреби.

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