Якщо не любите яйця: дев’ять смачних альтернатив, які зроблять ваш сніданок ідеальним

Яйця вважаються справжнім суперфудом завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів, необхідних для організму. Але вони — не єдиний варіант корисного сніданку.

Що їсти замість яєць на сніданок

Що їсти замість яєць на сніданок / © pexels.com

Дієтологи стверджують, що ці продукти можуть легко замінити яйця, зберігаючи поживність і смакові якості страв.

Вівсянка з насінням льону та чорницею

Вівсянка багата розчинною клітковиною, зокрема бета-глюканом, який допомагає знизити рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) і підтримує серцево-судинне здоров’я. Чорниця додає поліфеноли та клітковину для кращого кровообігу та зниження окисного стресу. Насіння льону містить омега-3 та лігнани, що також сприяють здоров’ю серця.

Грецький йогуртовий парфе

Білковий сніданок, як грецький йогурт, допомагає контролювати апетит і зменшити відчуття голоду протягом дня. Йогурт багатий кальцієм і калієм, які підтримують нормальний артеріальний тиск і загальне серцево-судинне здоров’я.

Смузі з арахісовим маслом і какао

Змішайте половину замороженого банана, жменю шпинату, какао-порошок і ложку арахісового масла для поживного смузі. Какао містить антиоксиданти-флаваноли, що підтримують здоровий кровообіг, а арахісове масло забезпечує клітковину та корисні жири для стабільного рівня холестерину.

Тост із цільнозернового хліба з горіховою або насіннєвою пастою

Цільнозернові продукти підтримують здоровий рівень холестерину і серцево-судинну систему. Горіхові та насіннєві пасти додають білок і корисні ненасичені жири, допомагаючи залишатися ситим до обіду.

Пудинг з насіння чіа

Насіння чіа багате омега-3 і легко перетворюється на пудинг для швидкого і корисного сніданку. Додайте фрукти, горіхи або спеції для ще більш насиченого смаку і поживності.

Тост з авокадо та насінням конопель

Авокадо містить мононенасичені жири, що підтримують здоровий холестерин і знижують ризик серцево-судинних проблем. Насіння конопель додає рослинний білок і корисні жири для ситного і збалансованого сніданку.

Сир з фруктами

Білковий сир допомагає контролювати апетит та підтримувати стабільний рівень енергії. Поєднання з фруктами забезпечує клітковину та природні цукри для м’якого впливу на рівень глюкози в крові.

Нічна вівсянка з мигдальним маслом

Розчинна клітковина в вівсянці допомагає знизити ЛПНЩ, а мигдальне масло забезпечує корисні жири та магній, що підтримує нормальний артеріальний тиск та здоров’я серця.

Салат з квасолею та кіноа

Кіноа містить рослинний білок і сполуки для підтримки холестерину на здоровому рівні. Овочі та бобові додають антиоксиданти, клітковину та мінерали для повноцінного і поживного сніданку без яєць.

