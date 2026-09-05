Якщо не можете заснути годинами: експерти радять зробити одну несподівану річ

Що робити, якщо не можете заснути / © pexels.com

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У такій ситуації багато людей роблять одну й ту саму помилку — продовжують лежати та всіма силами намагаються заснути. Однак саме це може ще більше ускладнити засинання.

Чому не варто змушувати себе спати

Сон — це не процес, який можна увімкнути одним зусиллям волі. Коли людина постійно думає «мені потрібно заснути», вона починає стежити за часом, прислухатися до власного організму й нервувати через кожну хвилину без сну.

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У результаті ліжко поступово може почати асоціюватися не з відпочинком, а з напруженням і неспанням. Саме тому фахівці радять не проводити багато часу в ліжку, якщо заснути не виходить.

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Такий принцип використовується в методиці контролю стимулів при безсонні: ліжко має бути сигналом для сну, а не місцем для тривалого неспання.

Що робити, якщо довго не можете заснути

Якщо ви відчуваєте, що сон не приходить, не потрібно годинами перевертатися з боку на бік.

Краще:

спокійно встати з ліжка;

перейти в інше місце, якщо це можливо;

залишити приглушене освітлення;

зайнятися тихою справою, яка не стимулює мозок;

повернутися до ліжка, коли знову відчуєте сонливість.

Це може бути читання паперової книги, спокійна розслаблювальна вправа, легке рукоділля або інша монотонна діяльність. Головне — не перетворювати вимушене пробудження на активну частину дня.

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Фахівці також радять не перетворювати ніч на постійне спостереження за годинником. Підрахунок хвилин до ранку може лише збільшувати напруження.

Коли знову лягати спати

Повертатися в ліжко варто тоді, коли з’явилася справжня сонливість — важчають повіки, хочеться позіхати, стає складніше концентруватися.

Якщо після повернення сон знову не приходить, можна повторити цей алгоритм. Його мета — поступово сформувати стійкий зв’язок між ліжком і сном.

Водночас не потрібно буквально стежити за секундоміром. У рекомендаціях щодо контролю стимулів зазначають, що орієнтир у 15–20 хвилин є приблизним: важливіше звертати увагу на власне відчуття напруги та неспання.

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Чого краще уникати під час нічного пробудження

Є кілька речей, які можуть остаточно прогнати сон:

Не беріться за телефон — яскравий екран і нова інформація можуть додатково активізувати мозок. Замість бездумного перегляду соціальних мереж краще обрати спокійне заняття при слабкому освітленні. Не перевіряйте час щоп’ять хвилин — погляд на годинник часто запускає внутрішній відлік: «залишилося лише стільки годин до підйому». Це може посилити занепокоєння та ускладнити засинання. Не намагайтеся силоміць заснути — парадоксально, але надмірне бажання заснути може мати протилежний ефект. Чим сильніше людина напружується через відсутність сну, тим складніше їй розслабитися. Не займайтеся роботою в ліжку — якщо ліжко регулярно використовується для роботи, перегляду фільмів, їжі або тривалого сидіння в телефоні, мозку стає складніше сприймати його як місце для сну.

Як зробити засинання легшим

Проблему нічного безсоння краще вирішувати не лише в момент, коли ви вже лежите без сну. Важливу роль відіграють щоденні звички.

Намагайтеся лягати та прокидатися приблизно в один і той самий час. Увечері створіть спокійну атмосферу: приглушіть світло, провітріть спальню та відмовтеся від занять, які сильно активізують увагу.

Також варто звернути увагу на кофеїн та важку їжу пізно ввечері. Фізична активність протягом дня може бути корисною для сну, але інтенсивні тренування безпосередньо перед відпочинком підходять не всім.

Перед сном можна спробувати спокійне читання, дихальні вправи або іншу техніку релаксації.

Коли безсоння потребує уваги

Одна безсонна ніч час від часу не обов’язково означає наявність розладу сну. Причиною тимчасових проблем можуть бути стрес, зміна режиму, подорожі, надмірне навантаження або інші життєві обставини.

Але якщо труднощі із засинанням повторюються регулярно та впливають на самопочуття вдень, варто звернутися до лікаря. Постійні проблеми зі сном можуть мати різні причини, тому важливо не намагатися безконтрольно лікувати їх снодійними препаратами.

Головне правило на випадок чергової безсонної ночі просте: не перетворюйте ліжко на місце, де ви годинами боретеся зі сном. Якщо заснути не виходить, краще ненадовго встати, заспокоїтися та повернутися до ліжка, коли організм знову буде готовий до відпочинку.

FAQ

Що робити, якщо не можеш заснути вночі?

Не змушуйте себе заснути та не лежіть годинами без сну. Встаньте з ліжка, перейдіть у тихе місце, залиште приглушене світло й займіться спокійною справою. Повертайтеся в ліжко, коли відчуєте сонливість. Такий підхід допомагає зберігати асоціацію ліжка саме зі сном.

Як швидко заснути, якщо не спиться?

Насамперед не варто нервувати через те, що сон не приходить. Приберіть телефон, не дивіться постійно на годинник і спробуйте розслабитися. Якщо ви продовжуєте залишатися бадьорими, встаньте з ліжка та займіться спокійною діяльністю при приглушеному світлі. Коли з’явиться сонливість, спробуйте знову лягти.

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