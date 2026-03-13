Якщо у вас підвищений цукор — у жодному разі не їжте цей продукт теплим: дієтологи попереджають про небезпеку

Через гарячу або теплу картоплю може відбутися різке підвищення рівня глюкози в крові.

Тетяна Мележик
Що не можна їсти за підвищеного цукру

Що не можна їсти за підвищеного цукру

А тому дієтологи радять людям, які мають інсулінорезистентність чи діабет, звертути увагу не так на сам продукт, як на те, в якому вигляді вони його споживають.

На пісному чи повсякденному столі часто з’являється саме картопля. Проте дуже важливо її не лише правильно приготувати, а й подати. Дієтологи стверджують, що щойно відварена або посмажена картопля вирізняється високим глікемічним індексом. Через це вуглеводи швидше засвоюються, що може спричинити різкий стрибок цукру в крові.

Щоб зменшити вплив продукту на рівень глюкози, фахівці радять змінити спосіб подавання:

  • дочекатися, щоб бульба повністю охолола;

  • відварювати картоплю разом зі шкіркою;

  • очистити і вживати вже холодну.

Чому саме охолоджена картопля краща? Після охолодження у ній формується резистентний крохмаль, який повільніше перетравлюється. Завдяки цьому організм поступово засвоює вуглеводи, а рівень глюкози підвищується рівно, без стрибків.

Ця порада передусім буде корисною людям з підвищеним рівнем цукру в крові, а також тим, хто має інсулінорезистентність чи цукровий діабет II типу. Якщо ви контролюєте масу тіла або прагнете підтримувати здоровий рівень глюкози, також варто звернути увагу на охолодження картоплі.

