Яку спецію потрібно їсти при дефіциті заліза

Користь кориці

Багато хто вважає, що для поповнення запасів заліза в організмі необхідно обов’язково вживати м’ясо, шпинат або квасолю. Однак на нашій кухні є скромний, але дуже потужний продукт — кориця. Як стверджують експерти, ця ароматна спеція не лише надає стравам теплий, пряний акцент, але й містить значну кількість цього життєво важливого мікроелемента.

Роль заліза в організмі

Залізо відіграє дуже важливу роль у підтримці життєздатності організму, оскільки воно є основним компонентом гемоглобіну. Цей білок відповідає за транспортування кисню до всіх тканин і органів. Дефіцит заліза призводить до кисневого голодування (гіпоксії), що проявляється хронічною слабкістю, блідістю, погіршенням імунітету та працездатності.

Для підтримки здоров’я чоловікам потрібно близько 8 мг заліза на добу, тоді як жінкам дітородного віку — до 18 мг на день, через щомісячні втрати.

Кориця як приховане джерело заліза

У 100 грамів порошку кориці міститься 8,3 мг заліза. Цей показник робить її більш концентрованим джерелом, ніж багато традиційних рослинних продуктів. Наприклад, варена сочевиця містить приблизно 3,3 мг, сирий шпинат — 2,7 мг, а квасоля — близько 1,5 мг на ту саму вагу.

Звісно, з’їсти 100 грамів спеції неможливо. Однак навіть одна чайна ложка кориці (близько 2 г), регулярно додана до ранкової каші, напою чи десерту, забезпечує помітне підвищення загального надходження мінералу в раціон. Таким чином, кориця стає простим і зручним доповненням для поповнення дефіциту заліза.

Чи може кориця замінити м’ясо та бобові

Незважаючи на високу концентрацію мінералу, залізо рослинного походження (негемове) засвоюється гірше. Тому для максимальної користі дієтологи пропонують використовувати синергічний підхід:

Поєднувати з вітаміном C. Це ключовий фактор. Вітамін C, який міститься, наприклад, у цитрусових чи яблуках, значно покращує засвоєння негемового заліза. Додайте корицю у смузі з апельсиновим соком або посипте нею свіжо нарізані фрукти.

Уникайте танінів. Кава та чай містять таніни, які можуть перешкоджати всмоктуванню заліза. Рекомендується вживати ці напої не раніше, ніж через годину після прийому кориці або основного прийому їжі.

Корицю можна додавати не лише до випічки. Вона чудово пасує до тушкованого м’яса, курки, овочевих рагу та навіть рису, інтегруючись у повноцінний раціон.

Кориця, безумовно, не може замінити м’ясо або ліки від анемії, її роль — допоміжна та профілактична. Вона допомагає підтримувати баланс мікроелементів і водночас приносить додаткову користь: багата на антиоксиданти, сприяє зниженню запалення та допомагає стабілізувати рівень цукру в крові.

Важливе застереження — для регулярного вживання варто обирати цейлонську корицю, а не дешевий різновид — касію. Касія містить кумарин, який у великих дозах може бути шкідливим для печінки. Рекомендована доза цейлонської кориці для щоденного вживання — не більше 2 грамів (приблизно половина чайної ложки).