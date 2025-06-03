Який чай допоможе прибрати набряки під очима: косметологи стверджують, що він працює краще за магазинні засоби

Чим корисна кульбаба для обличчя / © Pixabay

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Звичайно, якщо у вас з’явилися “мішки” під очима не через втому чи безсоння, слід звернутися до лікаря. Можливо вони сигналізують про серйознішу проблему.

Але, якщо ви напередодні не спали до пізньої ночі, вживали багато рідини або сильно втомилися, і вранці хочете прибрати наслідки, не поспішайте брати патчі. Спробуйте народний засіб, який готується з поширеної на території України рослини.

Йдеться про кульбабу. Щоб приготувати дієвий засіб, зберіть 10 квіточок кульбаби, ретельно промийте їх від бруду та комах, покладіть бутони в чашку та залийте окропом. Залишіть на 5 хвилин, щоб рідина настоялася, а відвар стане теплим. Вмокніть у воду ватні диски і прикладіть їх на очі. Тримайте 15-20 хвилин.

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Існують й інші народні засоби, які можуть допомогти позбутися набряків під очима.

Наприклад, ви можете взяти кубик льоду з морозильної камери, загорнути його у чисту тканину, а потім прикласти на 1-2 хвилини.

Не менш ефективно працює й охолоджена ложка. Візьміть звичайну чайну ложку, покладіть її в холодильник на 10 хвилин, а потім прикладіть до очей. Холод підтягне шкіру і розслабить кровоносні судини.

Алое вера ще один помічник проти темних кіл під очима. В ньому містяться вітамін Е та антиоксиданти, а тому його сік може покращити циркуляцію під очима і прибрати набряки.

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Будь-який зелений чи чорний чай в пакетиках без ароматизаторів та домішок стане чудовим засобом. Його потрібно заварити, потім покласти в морозильну камеру і прикласти до очей на 15 хвилин, коли він остигне.