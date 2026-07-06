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ТСН у соціальних мережах

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Який чай реально знімає запалення: топ напоїв, що працюють краще за ліки

Запалення — це природна реакція організму на стрес, інфекції або пошкодження. Але коли воно стає хронічним, це може впливати на суглоби, імунітет, шкіру та загальне самопочуття. Один із найпростіших способів підтримати організм — додати до раціону протизапальні чаї.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Які чаї зменшують запалення в організмі

Які чаї зменшують запалення в організмі / © pexels.com

Деякі рослинні напої містять потужні антиоксиданти та біоактивні сполуки, які допомагають зменшувати запальні процеси природним шляхом. Які чаї додати до свого раціону, розповіли в ScienceInsights.

Зелений чай — найбільш вивчений антизапальний напій

Зелений чай вважається «золотим стандартом» серед протизапальних напоїв. Його головний компонент — EGCG (епігалокатехін галат) — впливає на ключові механізми запалення в організмі.

Він:

  • знижує активність запальних білків;

  • зменшує окислювальний стрес;

  • підтримує здоров’я судин і суглобів.

Регулярне вживання зеленого чаю може бути корисним за умови хронічних запальних станів та загального ослаблення організму.

Імбирний чай — природне знеболення та захист від запалення

Імбир містить гінгероли — активні сполуки, які блокують фермент COX-2, відповідальний за біль і запалення.

Імбирний чай:

  • зменшує біль у суглобах і м’язах;

  • допомагає за умови застуд і запалень горла;

  • підтримує травну систему.

Це один із найкращих напоїв для швидкого полегшення симптомів запалення.

Ромашковий чай — м’яке заспокоєння організму

Ромашка містить апігенін — природний флавоноїд із протизапальними та заспокійливими властивостями.

Ромашковий чай:

  • знижує запальні процеси;

  • покращує сон і відновлення організму;

  • допомагає за умови подразнення шлунку.

Це ідеальний варіант для вечірнього чаювання.

Куркума — один із найпотужніших природних антизапальних засобів

Куркумін, активна речовина куркуми, відомий своїм сильним впливом на запальні процеси.

Важливо: куркумін погано засвоюється, але його ефективність значно підвищується за умови додавання чорного перцю та жирів (наприклад, кокосового молока).

Куркума-чай:

  • зменшує хронічне запалення;

  • підтримує суглоби;

  • сприяє відновленню організму.

Чай із шипшини — підтримка суглобів і імунітету

Шипшина багата на вітамін С, антиоксиданти та біоактивні кислоти.

Вона:

  • зменшує запальні процеси в суглобах;

  • підтримує імунну систему;

  • сприяє відновленню тканин.

Це особливо корисний напій за умови артриту та хронічного болю.

Як правильно вживати протизапальні чаї

Щоб отримати максимальний ефект:

  • пийте 2–3 чашки на день;

  • робіть це регулярно, а не епізодично;

  • комбінуйте різні чаї;

  • уникайте надлишку цукру.

Важливо: чай не замінює лікування, але може бути потужною підтримкою організму.

FAQ

1. Який чай найкраще допомагає за умови запалення?

Найефективнішими вважаються зелений чай, імбирний чай і куркума-чай, оскільки вони містять активні сполуки, що знижують запальні процеси на клітинному рівні.

2. Чи можна повністю вилікувати запалення чаєм?

Ні, чай не є ліками. Але регулярне вживання протизапальних чаїв може значно зменшити хронічне запалення та підтримати загальний стан здоров’я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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