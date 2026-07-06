Який чай реально знімає запалення: топ напоїв, що працюють краще за ліки

Які чаї зменшують запалення в організмі / © pexels.com

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Деякі рослинні напої містять потужні антиоксиданти та біоактивні сполуки, які допомагають зменшувати запальні процеси природним шляхом. Які чаї додати до свого раціону, розповіли в ScienceInsights.

Зелений чай — найбільш вивчений антизапальний напій

Зелений чай вважається «золотим стандартом» серед протизапальних напоїв. Його головний компонент — EGCG (епігалокатехін галат) — впливає на ключові механізми запалення в організмі.

Він:

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знижує активність запальних білків;

зменшує окислювальний стрес;

підтримує здоров’я судин і суглобів.

Регулярне вживання зеленого чаю може бути корисним за умови хронічних запальних станів та загального ослаблення організму.

Імбирний чай — природне знеболення та захист від запалення

Імбир містить гінгероли — активні сполуки, які блокують фермент COX-2, відповідальний за біль і запалення.

Імбирний чай:

зменшує біль у суглобах і м’язах;

допомагає за умови застуд і запалень горла;

підтримує травну систему.

Це один із найкращих напоїв для швидкого полегшення симптомів запалення.

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Ромашковий чай — м’яке заспокоєння організму

Ромашка містить апігенін — природний флавоноїд із протизапальними та заспокійливими властивостями.

Ромашковий чай:

знижує запальні процеси;

покращує сон і відновлення організму;

допомагає за умови подразнення шлунку.

Це ідеальний варіант для вечірнього чаювання.

Куркума — один із найпотужніших природних антизапальних засобів

Куркумін, активна речовина куркуми, відомий своїм сильним впливом на запальні процеси.

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Важливо: куркумін погано засвоюється, але його ефективність значно підвищується за умови додавання чорного перцю та жирів (наприклад, кокосового молока).

Куркума-чай:

зменшує хронічне запалення;

підтримує суглоби;

сприяє відновленню організму.

Чай із шипшини — підтримка суглобів і імунітету

Шипшина багата на вітамін С, антиоксиданти та біоактивні кислоти.

Вона:

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зменшує запальні процеси в суглобах;

підтримує імунну систему;

сприяє відновленню тканин.

Це особливо корисний напій за умови артриту та хронічного болю.

Як правильно вживати протизапальні чаї

Щоб отримати максимальний ефект:

пийте 2–3 чашки на день;

робіть це регулярно, а не епізодично;

комбінуйте різні чаї;

уникайте надлишку цукру.

Важливо: чай не замінює лікування, але може бути потужною підтримкою організму.

FAQ

1. Який чай найкраще допомагає за умови запалення?

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Найефективнішими вважаються зелений чай, імбирний чай і куркума-чай, оскільки вони містять активні сполуки, що знижують запальні процеси на клітинному рівні.

2. Чи можна повністю вилікувати запалення чаєм?

Ні, чай не є ліками. Але регулярне вживання протизапальних чаїв може значно зменшити хронічне запалення та підтримати загальний стан здоров’я.

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