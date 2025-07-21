Який напій краще пити вранці: дієтологи назвали два популярні напої, які шкодять шлунку, якщо їх вживати натщесерце

Що краще пити перед сніданком / © Pixabay

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Багато хто з нас звик починати ранок з кави або апельсинового соку, але експерти наголошують, що слід більш уважно ставитися до того, що ви п’єте натщесерце.

За словами дієтолога і засновника бренду для підтримки кишківника Biomel Стівена Гегарті, ці класичні для сніданку напої можуть принести лише шкоду для здоров’я, якщо випити їх одразу після пробудження.

Чому апельсиновий сік не такий корисний

Хоча в апельсиновому соці міститься вітамін С, а ще мінерали і антиоксиданти, в ньому також велика кількість цукру. Іноді, каже фахівець, в одній склянці напою цукру більше, ніж в солодких газованих напоях.

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Якщо вживати надмірну кількість цукру натщесерце, це буде негативно впливати на мікробіом кишківника. Ці бактерії потрібні нам, щоб ефективно перетравлювати їжу, засвоювати поживні речовини, позитивно впливати на імунну систему. Коли мікробіом порушується, це погіршує не лише кишківник, але й здоров’я загалом.

Чому кава натщесерце шкодить

Кава є не менш проблемним напоєм. Хоча вона й багата на антиоксиданти, допомагає стимулювати енергію, вона також активізує процес вироблення шлункової кислоти. А це спричиняє подразнення кишківника, печію, здуття. Як зазначає Гегарті, кава перед сніданком може викликати запальні процеси у шлунково-кишковому тракті, дискомфорт в серці, надмірну тривожність.

Чим замінити ці напої вранці

Фахівець рекомендує звернути увагу на склянку теплої води з лимоном. Вона допомагає активізувати процес травлення, сприяє гідратації та готує шлунок до приймання їжі.

Не менш корисним варіантом може стати смузі з рослинного молока, насіння, зелені, овочів. В такому напої багато клітковини, вітамінів, мінералів, які до того ж легко засвоюються.

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