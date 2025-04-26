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Який найкращий час для сніданку: дієтологи розповіли, як правильно його вирахувати
Існує думка, що сніданок є найважливішим прийомом їжі за день. Та чи замислювались ви, що те, як ви снідаєте, може суттєво вплинути на ваше самопочуття та тривалість життя?
За інформацією Strona Zdrowia, для довгого життя важливо не тільки, але й коли ви снідаєте. Виявляється, не варто поспішати їсти одразу після того, як ви прокинулись, і треба уважно вибирати те, що потрапляє на ваші тарілки.
Лікар Рупі Ауджла підкреслює, що обмеження часу прийому їжі, тобто дотримання паузи хоча б 12 годин між вечерею і сніданком, сприяє жироспалюванню, покращує метаболічний процес і допомагає підтримувати вагу під контролем.
Прокинувшись, замість їжі спершу варто випити воду, адже вночі ваші нирки працювали інтенсивно. Можна додати трохи солі в воду і почекати з їжею до 9-10 ранку.
Не завжди після пробудження відчувається голод, адже ваше тіло вже почало вивільняти глюкозу в кров для того, щоб ви могли прокинутись.
Однак є важливий момент: класичний сніданок із швидкими вуглеводами (крупи, тости, круасани) дає швидкий підйом рівня глюкози, що на деякий час активує клітини, але згодом виникає різкий спад.
“Ви знову відчуваєте голод і вам хочеться кави чи інших стимуляторів, щоб залишатися енергійними до обіду”, — зауважує лікар.
Експерт радить вибирати сніданок, багатий на білки та клітковину. Такі продукти допоможуть вам відчувати ситість і мати енергію до самого обіду. Як зазначає доктор Ауджла, багато людей не отримують достатньо білка протягом дня, а це критично важливо для здорового старіння.