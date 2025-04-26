Який найкращий час для сніданку: дієтологи розповіли, як правильно його вирахувати

Який час ідеальний для сніданку / © unsplash.com

Реклама

За інформацією Strona Zdrowia, для довгого життя важливо не тільки, але й коли ви снідаєте. Виявляється, не варто поспішати їсти одразу після того, як ви прокинулись, і треба уважно вибирати те, що потрапляє на ваші тарілки.

Лікар Рупі Ауджла підкреслює, що обмеження часу прийому їжі, тобто дотримання паузи хоча б 12 годин між вечерею і сніданком, сприяє жироспалюванню, покращує метаболічний процес і допомагає підтримувати вагу під контролем.

Прокинувшись, замість їжі спершу варто випити воду, адже вночі ваші нирки працювали інтенсивно. Можна додати трохи солі в воду і почекати з їжею до 9-10 ранку.

Реклама

Не завжди після пробудження відчувається голод, адже ваше тіло вже почало вивільняти глюкозу в кров для того, щоб ви могли прокинутись.

Однак є важливий момент: класичний сніданок із швидкими вуглеводами (крупи, тости, круасани) дає швидкий підйом рівня глюкози, що на деякий час активує клітини, але згодом виникає різкий спад.

“Ви знову відчуваєте голод і вам хочеться кави чи інших стимуляторів, щоб залишатися енергійними до обіду”, — зауважує лікар.

Експерт радить вибирати сніданок, багатий на білки та клітковину. Такі продукти допоможуть вам відчувати ситість і мати енергію до самого обіду. Як зазначає доктор Ауджла, багато людей не отримують достатньо білка протягом дня, а це критично важливо для здорового старіння.