ТСН у соціальних мережах

Який суп справді лікує шлунок: несподіваний секрет бульйону від гастроентерологів

Багато хто вважає, що будь-який суп корисний для шлунка, але гастроентерологи давно спростували цей міф.

Тетяна Мележик
Який суп найкорисніший для шлунка

Який суп найкорисніший для шлунка / © pexels.com

Не кожна перша страва однаково легко засвоюється організмом.

Лікарі стверджують: важливі не лише інгредієнти, а спосіб приготування. Саме він визначає, чи стане суп справжнім помічником для шлунка, чи навпаки — подразником.

Експерти радять найніжніший варіант — легкий овочевий бульйон без обсмажування. Такий суп не перевантажує шлунок і сприяє нормальному травленню.

Обсмажені зажарки — головний ворог чутливого шлунка. Масло та висока температура роблять страву важкою для перетравлення.

Овочі, зварені без обжарки, зберігають м’якість і легко засвоюються. Вони не провокують надлишкову кислотність.

Особливо корисні кабачки, морква та картопля — вони діють делікатно, не дратуючи шлунок.

Курячий бульйон теж підійде, але лише другий, коли перший зливають, щоб позбутися зайвого жиру.

М’ясо повинно бути пісним: куряча грудка або індичка — ідеальний вибір.

Суп-пюре вважається найщаднішим варіантом, оскільки не потребує активної роботи шлунка.

Важливо уникати додавання вершків та обсмажених інгредієнтів — вони зводять користь страви нанівець.

Деякі лікарі радять додавати трохи вівсянки: вона обволікає стінки шлунка та захищає слизову.

Сіль і спеції слід використовувати помірно. Гострі приправи можуть подразнювати шлунок.

Не менш важлива й температура страви: надто гарячий суп шкідливий для слизової.

Легкі супи допомагають відновитися після хвороби, дають енергію та не перевантажують організм.

Якщо обирати суп правильно, він дійсно може стати ліками: простим, доступним і неймовірно ефективним.

