Яке м’ясо для людини найкорисніше: яловичина чи курятина / © unsplash.com

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Іспанські вчені вивчали, як впливає курятина та яловичина на склад корисних бактерій у кишківнику — мікробіом, який тісно пов’язаний із роботою мозку. Для цього вони залучили 16 здорових молодих людей віком від 18 до 22 років. Учасники випадково були розподілені на дві групи і протягом 8 тижнів дотримувалися різних дієт.

Одна група їла яловичину породи Піренаїка — м’ясо, багате на калій, цинк і вітаміни групи B, — тричі на тиждень. Друга група отримувала курятину.

М’ясо готували традиційними способами: смажили, тушкували і запікали. Харчова цінність обох раціонів, з урахуванням білків і жирів, була однаковою.

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Після закінчення дієти учасники протягом п’яти тижнів поверталися до свого звичайного харчування. Зразки калу збирали на початку і наприкінці кожного етапу, щоб проаналізувати зміни в мікробіомі.

Результати показали:

Дієта з курятиною призводила до зменшення різноманітності корисних бактерій і збільшення кількості шкідливих мікроорганізмів;

Вживання яловичини сприяло зростанню числа бактерій роду Blautia, які відіграють захисну роль для слизової кишківника;

Курятина також негативно впливала на засвоєння глюкози та знижувала виробництво амінокислот.

Автори дослідження підкреслюють, що додавання пісного червоного м’яса, як-от яловичини, у збалансований раціон може не лише покращити стан мікробіому кишківника, а й позитивно впливати на загальний стан здоров’я.

Автори дослідження визнають, що воно має певні обмеження — зокрема, дані про харчування учасників базувалися на їхніх власних звітах, що може впливати на точність результатів.

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До того ж, раніше італійські вчені виявили, що споживання понад 300 грамів курятини на тиждень (приблизно 4 порції) подвоює ризик смерті від 11 різних видів раку, серед яких і рак шлунка.

Поки що неможливо точно сказати, що саме спричиняє цей підвищений ризик — можливо, це пов’язано з високою температурою приготування або з кормом, яким годують птицю, зазначають дослідники.

Водночас Cancer Research UK наголошує, що близько 21% випадків раку кишківника викликані вживанням червоного або обробленого м’яса, і це частково пояснюється утворенням шкідливих хімічних сполук під час їхньої оброблення або приготування.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS), м’ясо є важливим джерелом білка, необхідного для розвитку м’язів і виробництва гормонів, а також містить вітамін B12, який підтримує роботу нервової системи.

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Водночас NHS радить обмежити споживання червоного м’яса до 70 грамів на день — це приблизно дві тонкі скибочки ростбіфа замість звичних 90 грамів. Такий помірний підхід допоможе знизити потенційні ризики для здоров’я, не позбавляючи організм корисних речовин.

Ця стаття має виключно інформаційний характер і не є закликом до будь-яких дій або рекомендацій щодо змін у харчуванні. Перед внесенням будь-яких змін у свій раціон обов’язково проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем.