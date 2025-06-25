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Японська дієта: дієтолог розповів, в чому її переваги для здоров’я, чому вона може подовжити життя українцям
Яка користь від японської дієти для українців? Чи дійсно вона може бути ефективною для подовження життя?
Свою думку про відому японську дієту розповів на своїй сторінці в Facebook дієтолог Олег Швець.
Традиційна японська дієта базується на використанні мінімально оброблених сезонних продуктів, які вживають невеликими порціями. Головною її перевагою є підкреслення природних смаків страв, адже не потрібно використовувати надто багато приправ чи соуси.
Основою японської дієти є локшина, рис, тофу, риба, морські водорості, натто (зброджені соєві боби), будь-які овочі та фрукти (свіжі, мариновані, варені). При цьому японці майже не вживають жирів чи цукру, а ось яйця, молочні продукти і м’ясо обмежують.
Загалом, японську дієту можна порівняти з окінавською, яка поширена серед мешканців одноіменного острова. Однак, в ній більше рису та риби. Водночас вона дуже відрізняється від сучасного харчування в Японії, яке перебрало багато чого з китайської та західноєвропейської кухонь.
Типова трапеза на японські дієті включає локшину (чи рис), супо на основі пасти місо (чи даші), основної страви (найчастіше риба, тофу, морепродукти чи натто) і кілької гарнірів на вибір (відварені, свіжі мариновані овочі, морські водорості, фрукти).
Ще один важливий елемент японської дієти — візуальна естетика. Страви обов’язково подають у гармонійному текстурному та кольоровому балансі. Їдять повільно, за допомогою паличок. Саме завдяки такому способу можна повністю насолодитися всіма смаками.
Запивають трапезу холодним ячмінним або гарячим зеленим чаєм. З алкоголю вживають саке або пиво. Здебільшого роблять це лише у вечірній час. А перекушувань майже не буває.
Японська дієта, каже Олег Швець, містить дуже багато поживних речовин. Зокрема, клітковину, калій, кальцій, залізо, магній, вітаміни С, А, Е. Завдяки використанню даші (бульйон з морських водорослей і риби) японці підкреслюють смак страв та споживають більше овочів.
Зелений чай, морські водорості та риба забезпечують організм Омега-3 жирними кислотами, антиоксидантами, які необхідні для здоров’я очей, серця, судин, мозку.
Соя, морські водорості, фрукти та овочі забезпечують організм великою кількістю клітковини. А це сприяє покращенню травлення, зменшує запалення, підтримує в кишківнику здоровий мікробіом. Мариновані та ферментовані продукти є природним джерелом пробіотиків.
Завдяки японській дієті можна без особливих проблем підтримувати здорову вагу, адже вона базується на невеликих порціях та помірності споживання (їсти потрібно до 80% насичення). Також таке харчування відрізняється низьким вмістом жирів та цукру. Дослідження підтвердили, що японська дієта знижує апетит, зменшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу.
Проте, найкращим у японській дієті є те, що вона допомагає подовжити життя. Японія вже багато десятиліть посідає одне з перших місць за тривалістю життя. Люди, які їдять на основі традиційної японської дієти, мають на 15% менше ризик передчасної смерті, ніж ті, хто дотримується західноєвропейського харчування.
Стаття має виключно інформаційний характер і не є заміною професійної медичної консультації, діагностики чи лікування. У разі виникнення будь-яких проблем зі здоров’ям рекомендуємо звернутися до кваліфікованого лікаря.