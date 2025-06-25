Японська дієта: дієтолог розповів, в чому її переваги для здоров’я, чому вона може подовжити життя українцям

Що дає японська дієта / © unsplash.com

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Свою думку про відому японську дієту розповів на своїй сторінці в Facebook дієтолог Олег Швець.

Традиційна японська дієта базується на використанні мінімально оброблених сезонних продуктів, які вживають невеликими порціями. Головною її перевагою є підкреслення природних смаків страв, адже не потрібно використовувати надто багато приправ чи соуси.

Основою японської дієти є локшина, рис, тофу, риба, морські водорості, натто (зброджені соєві боби), будь-які овочі та фрукти (свіжі, мариновані, варені). При цьому японці майже не вживають жирів чи цукру, а ось яйця, молочні продукти і м’ясо обмежують.

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Загалом, японську дієту можна порівняти з окінавською, яка поширена серед мешканців одноіменного острова. Однак, в ній більше рису та риби. Водночас вона дуже відрізняється від сучасного харчування в Японії, яке перебрало багато чого з китайської та західноєвропейської кухонь.

Типова трапеза на японські дієті включає локшину (чи рис), супо на основі пасти місо (чи даші), основної страви (найчастіше риба, тофу, морепродукти чи натто) і кілької гарнірів на вибір (відварені, свіжі мариновані овочі, морські водорості, фрукти).

Ще один важливий елемент японської дієти — візуальна естетика. Страви обов’язково подають у гармонійному текстурному та кольоровому балансі. Їдять повільно, за допомогою паличок. Саме завдяки такому способу можна повністю насолодитися всіма смаками.

Запивають трапезу холодним ячмінним або гарячим зеленим чаєм. З алкоголю вживають саке або пиво. Здебільшого роблять це лише у вечірній час. А перекушувань майже не буває.

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Японська дієта, каже Олег Швець, містить дуже багато поживних речовин. Зокрема, клітковину, калій, кальцій, залізо, магній, вітаміни С, А, Е. Завдяки використанню даші (бульйон з морських водорослей і риби) японці підкреслюють смак страв та споживають більше овочів.

Зелений чай, морські водорості та риба забезпечують організм Омега-3 жирними кислотами, антиоксидантами, які необхідні для здоров’я очей, серця, судин, мозку.

Соя, морські водорості, фрукти та овочі забезпечують організм великою кількістю клітковини. А це сприяє покращенню травлення, зменшує запалення, підтримує в кишківнику здоровий мікробіом. Мариновані та ферментовані продукти є природним джерелом пробіотиків.

Завдяки японській дієті можна без особливих проблем підтримувати здорову вагу, адже вона базується на невеликих порціях та помірності споживання (їсти потрібно до 80% насичення). Також таке харчування відрізняється низьким вмістом жирів та цукру. Дослідження підтвердили, що японська дієта знижує апетит, зменшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу.

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Проте, найкращим у японській дієті є те, що вона допомагає подовжити життя. Японія вже багато десятиліть посідає одне з перших місць за тривалістю життя. Люди, які їдять на основі традиційної японської дієти, мають на 15% менше ризик передчасної смерті, ніж ті, хто дотримується західноєвропейського харчування.

Стаття має виключно інформаційний характер і не є заміною професійної медичної консультації, діагностики чи лікування. У разі виникнення будь-яких проблем зі здоров’ям рекомендуємо звернутися до кваліфікованого лікаря.