Японські дослідники відкрили напій, який рятує печінку від ожиріння: як і скільки його пити

Напій, який захищає печінку від ожиріння / © unsplash.com

Японські та тайванські науковці з’ясували, що порошковий зелений чай матча може ефективно захищати печінку.

У межах експерименту щурам із метаболічними порушеннями давали добавки з матча у різних дозах. У тварин, які отримували чайний порошок, помітно зменшувалися жирові відкладення в печінці, покращувалася чутливість до інсуліну та знижувався рівень запальних процесів.

Найпотужніший ефект спостерігався при високій дозі: у таких щурів знижувалися рівні тригліцеридів у крові та печінці, а також падала концентрація запальних цитокінів — молекул, що запускають запальні реакції в організмі.

Крім того, матча позитивно впливала на мікробіом кишечника. Зокрема, зростала кількість корисних бактерій, таких як Akkermansia і Faecalibacterium, відомих своєю роллю у підтримці метаболічного здоров’я та протизапального балансу.

Автори дослідження наголошують, що регулярне вживання матча може стати перспективним способом уповільнити розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки — стану, що дедалі частіше виникає через неправильне харчування та ожиріння. Крім того, напій може допомогти нормалізувати рівень цукру та жирів у крові.

Як і скільки пити чай матча

Оптимальна кількість 1–2 чашки на день (приблизно 1–2 г порошку на чашку 150–200 мл води) достатньо для підтримки печінки та метаболізму. Високі дози, які використовувалися у наукових дослідженнях на тваринах, еквівалентні приблизно 3–4 чашкам на день для людини, але такі дози можуть викликати підвищену збудливість через кофеїн.

Як правильно заварювати чай матча:

Вода не повинна бути киплячою — оптимально 70–80°C, щоб не руйнувалися антиоксиданти.

Розмішувати порошок вінчиком (чаcно спеціальним чабан) до утворення легкої піни.

Можна додавати трохи лимонного соку або рослинного молока для смаку, але без цукру, щоб не зменшувати користь для печінки.

Найкраще споживати чай матча вранці чи вдень, щоб уникнути безсоння через вміст кофеїну. Однак, за хронічних захворювань печінки або проблем з серцем та тиском краще порадитися з лікарем перед регулярним вживанням.

Зверніть увагу! Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є медичною рекомендацією. Перед будь-якими змінами у харчуванні або способі життя слід порадитися з лікарем.