Японські науковці відкрили несподівану властивість сиру: ось як він здатен змінювати роботу мозку

Як сири впливають на мозок / © unsplash.com

Реклама

Йдеться про деменцію — прогресивне дегенеративне порушення (точніше, групу розладів), яке негативно впливає на пам’ять, мислення та здатність людини виконувати повсякденні дії. Хвороба розвивається через поступове руйнування і загибель нейронів головного мозку, що спричиняє стрімкіше, ніж при природному старінні, зниження когнітивних функцій.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2021 року деменція вразила понад 50 мільйонів людей по всьому світу. Прогнози невтішні: до 2050 року кількість випадків може зрости утричі.

На цьому тлі нове дослідження японських учених, опубліковане в журналі Nutrients, звернуло увагу на ще один продукт у раціоні, здатний суттєво зменшити ризик розвитку деменції.

Реклама

У дослідженні взяли участь приблизно 8 тисяч людей віком до 65 років. Науковці порівняли дані учасників, які регулярно їли сир, із тими, хто повністю його уникав. З’ясувалося, що ризик деменції був на 24% нижчим у людей, котрі вживали сир хоча б раз на тиждень. Попри те, що різниця у відсотках виглядала невеликою — 1,06% (3,4% серед тих, хто їв сир, проти 4,45% серед тих, хто його не їв), у масштабі 1000 осіб це означає на 10,6 менше випадків деменції.

Ба більше, серед учасників, у яких деменцію вже було діагностовано, регулярне споживання сиру відтерміновувало момент постановки діагнозу в середньому на один тиждень порівняно з контрольною групою.

Чому сир може бути таким корисним

Науковці припускають кілька пояснень. Сир багатий на білки та незамінні амінокислоти, що підтримують роботу нейронів і допомагають захищати їх від ушкоджень. Крім того, у ньому містяться жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін K2, який сприяє стабілізації рівня кальцію в крові — критично важливого для здоров’я судин.

Під час дослідження враховувалися й інші чинники: харчові звички, спосіб життя, соціально-економічні умови. Навіть після корекції на споживання м’яса, риби, овочів і фруктів, позитивний вплив сиру залишався помітним і статистично значущим.

Реклама

Щодо конкретного виду продукту, то уподобання не відіграли особливої ролі. Більшість учасників, які їли сир один-два рази на тиждень, обирали плавлений (82,7%).

Утім, автори наголошують: попередні результати потребують глибшого аналізу. Особливо важливо з’ясувати, як саме частота споживання сиру впливає на когнітивне здоров’я та які його види дають найбільший ефект.

Попри це, дослідники вже зараз стверджують: ферментовані молочні продукти, зокрема сир, мають беззаперечну користь для когнітивних функцій мозку, тож їх варто включати до щоденного раціону.