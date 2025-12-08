Японський ритуал миття волосся: перевірені секрети досконалого догляду

Як мити голову по-японськи / © pexels.com

Реклама

Японки приділяють процесу догляду за волоссям достатньо часу, і саме такий підхід допомагає підтримувати здоров’я та чистоту волосся без зайвих зусиль. Один із головних секретів — ретельна стимуляція шкіри голови.

Використання масажної щітки не лише очищує волосся, а й покращує кровообіг шкіри голови, роблячи волосся міцнішим та здоровішим.

Щітку рекомендується вести від потилиці до верхівки, обережно масажуючи шкіру другою рукою.

Реклама

Ритуали та поради для здорового волосся

Щоб волосся залишалося сильним, блискучим і доглянутим, дотримуйтесь кількох простих правил:

Масла для волосся до і після миття. Вони захищають волосся, роблять його м’яким та надають природного блиску. Особливо корисні легкі рослинні масла, наприклад, камелії. Обережне висушування. Після миття промокайте волосся рушником або м’якою бавовняною тканиною, не тріть його. Це допомагає уникнути пухнастості та ламкості. Помірне використання фена та прасок. Якщо сушите волосся феном, обирайте мінімальну температуру та м’який потік повітря.

Для комфортного догляду можна використовувати різні типи масажних щіток: силіконові або м’які з округленими зубцями. Вони допомагають рівномірно розподілити засоби по волоссю та стимулюють шкіру голови.

Регулярний масаж, живлення волосся маслами та делікатне ставлення під час сушіння допоможуть вашому волоссю мати вигляд здоровий, блискучий та доглянутий, немов після салонного догляду.