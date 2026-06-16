Явні та приховані симптоми діабету про які ви можете і не знати

Симптоми діабету

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Високий рівень цукру в крові не завжди проявляється миттєво та очевидно. Дуже часто небезпечні метаболічні зміни розвиваються поступово, через що організм адаптується к хворобі, а перші попереджувальні сигнали залишаються непоміченими. Особливо підступним у цьому плані є цукровий діабет 2 типу, який може безсимптомно руйнувати судини та внутрішні органи протягом багатьох років. За даними експертів, мільйони людей у всьому світі відповідають діагностичним критеріям цього захворювання, але навіть не здогадуються про свій діагноз через те, що симптоми на ранніх стадіях є слабко вираженими або зовсім відсутніми.

Хороша новина в тому, що раннє втручання може змінити ситуацію. Чи є у вас сімейна історія високого рівня цукру в крові або діабету, чи ви просто дбаєте про своє здоров’я — ось кілька ознак високого рівня цукру, на які експерти радять звернути увагу.

Підступні ознаки підвищеного рівня цукру в крові

Дієтологи та ендокринологи виділяють кілька ключових симптомів, які найчастіше ігноруються пацієнтами на ранніх етапах або помилково пропускаються.

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Постійна, невгамовна спрага та часте сечовипускання. Пропустити початок хвороби складно, тому що ви помітите, що ваші стосунки із водою суттєво змінилися. Коли концентрація глюкози в крові перевищує норму, надлишок цукру змушує нирки працювати інтенсивніше, намагаючись вивести його. Нирки забирають воду з тканин, щоб розбавити глюкозу і вивести її через сечу. Це призводить до частіших походів у туалет , дегідратації (зневоднення організму) та постійної сухості у роті. Коли організм втрачає воду та електроліти, спрага посилюється, змушуючи пити все більше рідини. При цьому колір сечі суттєво відрізняється від норми у здорової людини, якщо в нормі сеча має солом’яно-жовтий колір, то при діабеті вона стає прозорою.

Постійне відчуття голоду. Організм перетворює їжу на глюкозу, яку потім використовують клітини для отримання енергії. Однак іноді ця глюкоза не може потрапити у клітини. Це відбувається, якщо організм не виробляє достатньо інсуліну, або якщо інсулін використовується неефективно через інсулінорезистентність. Нездатність використовувати глюкозу призводить до нестачі енергії, що викликає сильне почуття голоду. У деяких випадках надмірний голод разом із втратою ваги та накопиченням жиру в області черевної порожнини може бути ознакою діабету. Якщо ви їсте достатньо, але все одно відчуваєте постійний голод, важливо звернутися до фахівця.

Хронічна втома та напади сонливості. Без належного пального у вигляді глюкози, яка застрягла в кровотоку і не потрапляє в тканини, людина відчуває сильну втому, млявість, зниження працездатності та проблеми з концентрацією уваги. Характерною ознакою діабету є приступи сонливості і млявості, які регулярно наступають після їжі.

Розмитість зору. Високий рівень цукру в крові може впливати на дрібні судини в очах, що призводить до розмитості зору, яке може з’являтися і зникати задовго до встановлення діагнозу. З часом це викликає деструктивне ураження, відоме як діабетична ретинопатія (або ангіоретинопатія), тому людям із діагнозом цукровий діабет 2 типу рекомендують пройти розширений огляд очей незабаром після виявлення хвороби.

Часті інфекції сечових шляхів та інтимний свербіж. Організм працює над тим, щоб позбутися надлишкового цукру, збільшуючи вихід сечі. Це створює благотворне, багате на цукор середовище для збільшення росту бактерій та розвитку дріжджових грибів. Саме грибки часто є причиною того, чому свербить лобок та виникає дискомфорт в інтимній ділянці під час цукрового діабету, а також призводить до того, що майже 40% людей з діабетом страждають від інфекцій сечовивідних шляхів.

Зміни шкіри та поява темних плям. Через надмірне виділення сечі та втрату рідини зневоднюється і шкірний покрив. Шкіра стає сухою, лущиться, з’являється свербіж, а також порушується робота сальних та потових залоз. У багатьох спостерігається підвищена чутливість шкіри, дерматит, бактеріальні та грибкові інфекції. Поява темно-оксамитових плям на шкірних зморшках (на шиї, під пахвами, на пальцях та в паху) свідчить про захворювання, яке називається акантозом чорний, що викликане високим рівнем інсуліну та є ранньою ознакою інсулінорезистентності. Також на шкірі можуть з’являтися шкірні бірки (набірки), а будь-яка рана чи поріз заживають дуже повільно.

До інших проявів відносяться випадіння волосся, нудота, сухість у роті та відчуття поколювання чи оніміння в пальцях рук і ніг. Високий цукор негативно впливає на сексуальну сферу, викликаючи зниження лібідо чи еректильну дисфункцію у чоловіків та вагінальну сухість у жінок.

Що болить при цукровому діабеті та які органи страждають

Враховуючи, що судини та нерви є в будь-якому органі, при цукровому діабеті страждає весь організм. Перебіг хвороби суттєво відбивається на стані суглобів і викликає гострі та хронічні запальні процеси. Через зниження чутливості нервових закінчень та погіршення мікроциркуляції у судинах хворий крім поколювання і оніміння в стопах і гомілках, особливо в нічний час може відчувати різкі, стріляючі, пульсуючі та пекучі болі, судоми литкових м’язів.

При цукровому діабеті ноги болять через розвиток атеросклерозу, внаслідок якого залишається надто вузький просвіт у кровоносних судинах. Тканини ніг одержують недостатньо крові, кисню та поживних речовин, через що посилають сигнали у вигляді болю. Цей біль може виникати як у стані спокою, так і лише під час ходьби. Наслідком такого порушення трофіки є формування діабетичної стопи. Шкіра на ногах стає дуже сухою, починає лущитися, а на стопах хворих з’являються глибокі мозолі та тріщини. При цьому через особливості порушення кровообігу ноги на дотик залишаються теплими.

Спазми кровоносних судин через гіпоглікемію (занадто низький вміст глюкози в крові) і гіперглікемію (надлишок глюкози в крові) викликатимуть регулярний головний біль. До того ж, порушення балансу глюкози може впливати на настрій та спричинити порушення поведінки та сприйняття.

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Ознаки діабету можна помітити під час візуального огляду ротової порожнини та за скаргами на роботу шлунково-кишкового тракту: У хворого на діабет язик стає яскраво-червоного кольору і часто є збільшеним у розмірах. Через сухість та порушення мікрофлори на поверхні язика можуть утворюватися болісні тріщини та ерозії, а також виникають грибкові ураження слизової оболонки у вигляді почервоніння та появи щільного сіро-білого нальоту на спинці язика.

Також пацієнти часто стикаються з поняттям «діабетичного живота». Цукровий діабет може супроводжуватися болями в животі через те, що в кишечнику відбувається підвищене газоутворення. Хворі постійно скаржаться на «здутий» живіт (метеоризм), який призводить до досить неприємного почуття розпирання в черевній порожнині і викликає хворобливі відчуття.

Пам’ятайте, що будь-яка самодіагностика і самолікування без вердикту лікаря небезпечні для здоров’я. Якщо ви виявили ті чи інші ознаки цукрового діабету, не варто панікувати. Своєчасний візит до лікаря розвіє ваші сумніви, а простий аналіз крові допоможе визначити подальші кроки, вбереже здоров’я, а може й життя.

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