Яйця після 60: експерти нарешті розповіли, чи справді їх варто їсти

Користь яєць для людей похилого віку / © pexels.com

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Втім, сучасний погляд на цей продукт значно змінився. Експерти з харчування зазначають, що для більшості людей яйця можуть бути корисною частиною збалансованого раціону навіть у старшому віці. Вони містять якісний білок, вітаміни, селен, холін та інші важливі поживні речовини.

Чому яйця особливо корисні після 60 років

З віком організм поступово втрачає м’язову масу, а підтримувати її стає дедалі важче. Саме тому достатня кількість білка в раціоні має велике значення.

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Яйця є доступним і зручним джерелом повноцінного білка. Вони можуть допомогти урізноманітнити меню та доповнити раціон іншими білковими продуктами — рибою, бобовими, молочними продуктами та нежирним м’ясом.

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Крім білка, яйця містять:

холін, який бере участь у роботі нервової системи;

вітамін B12, важливий для нормального функціонування організму;

вітамін D;

селен;

лютеїн і зеаксантин — речовини, пов’язані зі здоров’ям очей.

Особливу увагу фахівці звертають на холін. Ця поживна речовина необхідна для вироблення нейромедіаторів, тому яйця можуть бути корисним доповненням до раціону, який підтримує роботу мозку та когнітивні функції. Водночас жоден окремий продукт не може гарантувати захист від вікових захворювань.

А як же холестерин

Саме через холестерин жовток тривалий час мав погану репутацію. Проте сучасні дослідження показують, що для багатьох людей рівень холестерину в крові залежить не лише від кількості холестерину в їжі.

Велику роль відіграє загальний раціон, зокрема кількість насичених жирів. Тому варене яйце з овочами — зовсім не те саме, що яйця, смажені на великій кількості масла та подані разом із беконом або ковбасою.

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Це не означає, що кількість яєць взагалі не має значення. Якщо людина має підвищений рівень холестерину, серцево-судинні захворювання або інші особливості здоров’я, оптимальну кількість продукту краще обговорити з лікарем.

Чи потрібно відмовлятися від жовтка

Багато людей їдять лише білок, вважаючи жовток шкідливим. Проте саме в жовтку міститься значна частина поживних речовин яйця, зокрема холін, вітамін D та інші важливі компоненти. Для більшості людей немає потреби автоматично відмовлятися від жовтка, якщо лікар не рекомендував інше.

Як найкраще їсти яйця після 60 років

Важливе значення має не лише сам продукт, а й спосіб його приготування.

Більш корисними варіантами можуть бути:

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варені яйця;

яйця пашот;

омлет із великою кількістю овочів;

запечені яйця;

яєчня або скрембл із мінімальною кількістю доданого жиру.

А ось регулярне поєднання яєць із великою кількістю бекону, ковбас, масла чи інших продуктів із високим вмістом насичених жирів може зменшити користь такого сніданку.

Також людям старшого віку варто пам’ятати про безпечне приготування їжі. Після 65 років ризик тяжчого перебігу харчових інфекцій вищий, тому яйця рекомендують добре термічно обробляти.

То чи варто їсти яйця після 60

Для більшості людей відповідь — так. Яйця можуть бути поживною частиною раціону після 60 років, адже забезпечують організм білком та низкою важливих нутрієнтів.

Головне — дивитися на свій раціон загалом. Один продукт не здатний самостійно зробити харчування здоровим або, навпаки, зіпсувати його. Значно важливіше регулярно їсти овочі, фрукти, цільнозернові продукти, джерела білка та корисних жирів і не зловживати ультраобробленою їжею.

Якщо ж є проблеми з рівнем холестерину або серцево-судинні захворювання, питання про те, скільки яєць можна їсти саме вам, краще вирішувати разом із лікарем.

FAQ

Чи можна їсти яйця щодня після 60 років?

Для багатьох здорових людей помірне вживання яєць може бути частиною збалансованого раціону. Однак конкретна кількість залежить від загального харчування, стану здоров’я та рекомендацій лікаря. Особливо це важливо для людей із порушеннями ліпідного обміну або серцево-судинними захворюваннями.

Чи підвищують яйця холестерин?

Яйця містять харчовий холестерин, але його вплив на рівень холестерину в крові може відрізнятися залежно від людини та загального раціону. Сучасні дані також вказують на важливу роль насичених жирів у підвищенні рівня LDL-холестерину. Тому важливо враховувати не лише кількість яєць, а й те, з чим і як часто ви їх їсте.

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