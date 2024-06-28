"Ідеальна вага" у 40 років: чому гладшають з віком жінки та скільки вони мають важити

Чому жінки після 40 років набирають вагу

Появу зайвої ваги після 40 помічає ледь не кожна друга жінка. Часто гладшання відбувається не дуже помітно – півтора-два кілограми в рік і начебто без явних причин при звичному режимі життя і харчування.

Чому жінки набирають вагу

Через наближення менопаузи відбуваються гормональні зміни. Поступово зменшується вироблення жіночого гормону естрогену. А для того, щоб компенсувати його нестачу, організм шукає обхідний шлях – цей гормон починає виробляти підшкірна клітковина, і жінка починає гладшати. Крім того, естроген (як і тестостерон) підтримує м’язову масу та щільність кісток. А якщо менше естрогену, то й об’єм м’язів менший. Все це впливає на витрати енергії. Також вступає «в гру» з набором ваги гормон лептин. Він контролює апетит та почуття насичення. Рівень лептину знижується з дефіцитом естрогенів, що провокує голод, попри те, що об’єктивно запасів енергії ще достатньо.

Сповільнюється метаболізм, зменшується швидкість обміну речовин. Тому при споживанні тієї ж самої, що і раніше кількості калорій, жінка витрачає їх менше, ніж раніше.

Зменшується кількість м’язових тканин, на їхнє функціонування потрібно менше енергії. Калорії, які не йдуть на підтримку активності м`язової тканини, відкладаються у вигляді жирової тканини.

У багатьох жінок перед менопаузою підвищується потреба в солодкому. Часті перекуси між основними прийманнями їжі провокують підвищення рівня інсуліну в крові, а він, своєю чергою, – синдром інсулінорезистентності. Глюкоза не засвоюється, не переробляється, а її надлишок відкладається у вигляді жиру, частіше вісцерального – того, що накопичується навколо життєво важливих органів черевної порожнини і знаходиться під м’язами.

Часто причиною зростання ваги є порушення функції щитоподібної залози. Їсте те саме, рухаєтеся так само, а маса тіла росте, як на дріжджах. При цьому навіть може зменшитися апетит, але вага все одно зростатиме.

Але не потрібно думати, що зайва вага неминуча, підвищується лише схильність до неї. 40 років – це той період, щоб потрібно уважніше стежити за своїм здоров’ям та своєю вагою. І оцінка ваги жінки після 40 років відрізнятиметься від оцінки ваги молодшої жінки.

Яка ідеальна вага жінки після 40 років

На думку дієтологів, для розрахунку «ідеальної ваги» необхідно враховувати вік жінки, її зріст, вагу та комплекцію. Для розрахунку, від зросту в сантиметрах відняти 100 (до 40 років 110). Потім, два варіанти, залежно від статури, якщо фігура жінки астенічна, що передбачає тонкі кістки скелета, обхват зап'ястя менш як 16 см, зазвичай високий зріст, відняти ще 10% від величини, що отримаєте. Якщо у жінки гіперстенічний тип статури (невисокий коренастий зріст, широкий таз і плечі, обхват зап'ястя понад 18 см, вага вище середньої), навпаки, додати 10%. Таким чином можна вирахувати нормальну вагу.

Звичайно, ідеальної формули ваги для всіх не існує, індивідуальні особливості ніхто не скасовував. Згадана формула встановлює лише межі норми ваги, які є орієнтиром для правильної оцінки харчування та способу життя.

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