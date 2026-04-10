Ідеальна висота ліжка: як обрати оптимальний рівень для здорового й комфортного сну

Під час облаштування спальні зазвичай більше уваги приділяють дизайну, кольорам чи декору, але такий, здавалося б, дрібний нюанс, як рівень ліжка від підлоги, часто залишається поза увагою. І дарма — саме він здатен суттєво змінити відчуття під час відпочинку.

Якщо ви зараз обираєте нове ліжко або хочете покращити вже наявне, питання його оптимальної висоти може викликати сумніви. Адже універсального рішення не існує — усе залежить від ваших фізичних параметрів і звичок.

Чи існує ідеальна висота ліжка

У виданні RealSimple пишуть, що ідеальна висота ліжка існує, але вона індивідуальна для кожної людини. Один з найпростіших прикладів — різниця між дітьми та дорослими.

Для дітей краще підходять нижчі ліжка: вони безпечніші та зручніші для самостійного користування. До того ж дитячі каркаси зазвичай не розраховані на високі матраци.

Дорослим, навпаки, потрібна більша висота. Це пояснюється необхідністю кращої підтримки тіла під час сну. Оптимальним вважається матрац товщиною приблизно 30–35 см, який у поєднанні з основою додає загальної висоти ліжка. У середньому комфортний рівень становить близько 43–56 см від підлоги — саме в цьому діапазоні досягається баланс між зручністю, підтримкою і легкістю рухів.

Як висота ліжка впливає на якість сну

Сама собою висота ліжка для сну не є прямим фактором якості відпочинку, але вона тісно пов’язана з конструкцією спального місця.

Правильно підібрані матрац та основа:

підтримують природне положення хребта;

зменшують навантаження на суглоби;

запобігають дискомфорту вночі.

Занадто тонкий матрац, який часто знижує загальну висоту ліжка, може спричиняти:

біль у спині;

швидке зношення;

недостатню підтримку тіла.

Особливо це відчутно для людей з більшою вагою або тих, хто спить на боці.

Надто низьке ліжко також має свої мінуси — на нього складніше сідати й вставати, а тіло може «провалюватися» глибше, ніж потрібно. Водночас надмірно високе ліжко створює зайве навантаження на коліна та ускладнює правильне положення тіла під час сидіння, особливо для людей невисокого зросту.

Як правильно визначити оптимальну висоту ліжка

Найпростіший спосіб знайти ідеальну висоту ліжка — орієнтуватися на рівень колін.

Зробіть так:

Сядьте на стілець так, щоб ноги були зігнуті під кутом 90°. Виміряйте відстань від підлоги до нижньої частини стегна. Це і буде орієнтиром для загальної висоти ліжка (разом з матрацом та основою).

Важливо:

стопи мають повністю стояти на підлозі;

ви не повинні ковзати або напружуватися, щоб встати.

Якщо матрац м’який — можна обрати трохи більшу висоту, адже він просідатиме під вагою. Якщо ж жорсткий — краще дотримуватися точних вимірів.

Не забувайте також враховувати додаткові елементи, наприклад, основу або пружинний блок, які можуть додати ще 10–20 см до загальної висоти. В сучасних інтер’єрах часто обирають низькопрофільні конструкції, щоб зберегти стильний і лаконічний вигляд спальні.

Оптимальна висота ліжка — це не лише про естетику, а насамперед про ваші комфорт, здоров’я та якість сну. Правильно підібраний рівень допомагає легше засинати, краще відпочивати та без зусиль вставати зранку.

Якщо ви прагнете покращити свій сон, почніть із простого — перевірте, чи підходить вам висота вашого ліжка. Іноді саме цей нюанс стає тим самим «секретом», який змінює все.