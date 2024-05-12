Ідеально підходять для спальні: шість рослин, які очищують повітря і покращують сон

Якщо обрати правильні квіти для спальні, можна не лише очистити повітря в приміщенні, але й значно покращити сон.

Лаванда

Ця рослина вважається однією з найпопулярніших для покращення сну та заспокоєння. Саме тому лавандовий екстракт додають до мила, шампунів, спреїв. Ще наші мами і бабусі клали в шафу мішечок з висушеною лавандою, щоб захистити одяг від молі. Вважається, що лаванда допомагає в лікуванні безсоння, усуває тривожні стани. Коли ми вдихаємо аромат цієї рослини, то відчуваємо спокій та розслаблення.

Алое

Цю рослину широко використовують в медицині як ліки від рубців, запалення на шкірі, обпечених ділянок тощо. Також здавна відомо, що алое допомагає в детоксикації організму, прибирає з мийних засобів шкідливі хімічні речовини, а також очищує повітря в будь-якому приміщенні. Цікавий факт, якщо у будинку високий рівень забрудення, то алое вкриється коричневими плямами.

Сансевієрія

Ця рослина не лише ефективно очищає повітря, але й допомагає збагатити його киснем. Вона навіть увійшла до переліку NASA і є однією з 12 найкращих природних очищувачів повітря.

Англійський плющ

Ще одна рослина, яка входить до переліку NASA. Вважається, що вона найкраще всмоктує часточки формальдегіду з повітря. А ще вона не потребує особливого догляду, тому її легко вирощувати. Англійський плющ з легкістю витримує зміни температури, може зростати у затінку.

Золотавий епіпремніум

Рослина, яка забезпечує спокійний та довгий нічний відпочинок. Епіпремніум росте красивим каскадом, а тому додатково створює цікавий інтер'єр в спальній кімнаті. Він може рости в затінку, не потребує особливого догляду.

Гарденія жасминоподібна

Її ще часто називають природньою "снодійною" таблеткою. Згідно з результатами деяких наукових досліджень, аромат цією рослини дає такий же ефект, як валіум. Цей препарат-нейротрансміттер використовується для заспокоєння і сповільнення нервових реакцій.

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