Найкращий сніданок для боротьби з високим холестерином: і це не вівсянка

Що їсти за високого холестерину

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Для багатьох із нас сніданок є найважливішим прийомом їжі, що заряджає енергією на весь день. Для людей з високим рівнем холестерину, вибір правильних продуктів на сніданок може мати значний вплив на здоров’я серця. Ліки і праивильний вибір продуктів, що знижують холестерин допомагає зупинити прогресування атеросклерозу — стану, при якому холестеринові бляшки накопичуються в артеріях, перешкоджаючи здоровому кровотоку.

Якщо ви одразу подумали про вівсянку як про найкращий вибір, ви будете здивовані. Хоча вівсянка, безперечно, має багато переваг для нормалізації рівня холестерину та загального здоров’я серця, експерти вказують на інший кращий продукт для сніданку — кіноа.

Чому кіноа — найкращий вибір для сніданку при високому холестерині

По- перше, кіноа — це цільнозерновий продукт, який легко готувати (всього 15 хвилин на плиті) і який можна приготувати заздалегідь, що робить його зручним вибором для тих, хто спішить зранку.

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Однією з ключових переваг кіноа є її універсальність. Ви можете використовувати її для приготування як білкових сніданків (наприклад, з яйцями, цибулею, беконом), так і солодких страв, як-от кіноа з корицею та фруктами. Це зерно заміняє білок, оскільки воно містить усі дев’ять незамінних амінокислот. Проте, воно також багате на складні вуглеводи, зокрема клітковину, яка є необхідною поживною речовиною для ефективного контролю рівня холестерину.

Користь кіноа

Багатий рослинним білком

Білок є обов’язковим компонентом будь-якого здорового прийому їжі, особливо на сніданок. Він допомагає довше залишатися ситими, забезпечуючи тривалу енергію та зосередженість на початку дня.

Як ствреджують експерти, заміна джерел тваринного білка на рослинні білки з горіхів, цільного зерна, насіння та бобових принаймні раз на тиждень може допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням та передчасній смерті. Дослідження показали, що заміна тваринного білка рослинним білком знижує рівень холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та холестерину, що не є ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності), що є надзвичайно корисним для здоров’я серця.

Джерело повноцінної клітковини

Чому кіноа є таким чудовим джерелом клітковини? Цільнозернові культури, такі як коричневий рис, кіноа та ячмінь, отримали свою назву завдяки тому, що зберігають усі три складові частини: висівки, ендосперм та зародок. Хоча висівки та зародок містять найбільше клітковини, вітамінів та мінералів, виробники харчових продуктів часто видаляють їх для виготовлення рафінованих зерен, які містять менше поживних речовин. Оскільки кіноа майже завжди продається в цілісному вигляді, вона зберігає свою клітковину та інші необхідні поживні речовини.

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Харчові волокна корисні для всіх, оскільки вони допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ та загального холестерину, сприяючи його виведенню з організму та запобігаючи всмоктуванню. Саме тому чоловікам рекомендується споживати від 31 до 34 грамів клітковини щодня, а жінкам — від 25 до 28 грамів.

Містить корисні для серця жири

Відомо, що насичені жири підвищують ризик високого рівня холестерину ЛПНЩ та низького рівня холестерину ЛПВЩ («хорошого»). Захист здоров’я вашого серця означає обмеження надлишкових джерел цих жирів та вибір більш корисних варіантів. Сніданок з кіноа, особливо з додаванням мигдалевого масла та цілого мигдалю, забезпечує серце корисними мононенасиченимі жирами.

Чому правильний сніданок має особливе значення для людей з підвищеним холестерином

Пропуск сніданку може призвести до небажаних наслідків, таких як зниження рівня енергії, тривоги та втрати чутливості до сигналів голоду та ситості вашого тіла.

Для людей з високим рівнем холестерину пропуск сніданку може погіршити ситуацію та підвищити рівень поганого та загального холестерину.

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Крім правильного сніданку, існують й інші важливі кроки для ефективного управління рівнем холестерину:

Рухайтесь . Достатньо лише 21 хвилини фізичної активності щодня, щоб досягти рекомендованих фахівцями 150 хвилин на тиждень. Це може бути швидка прогулянка на природі, віртуальний урок танців або плавання.

Уникайте куріння. Відмова від куріння є критично важливою для здоров’я вашого серця та загального самопочуття. Припинення куріння приведе до підвищення рівня хорошого холестерину та зниження рівня поганого.

Важливо регулярно проходити медичні огляди та здавати аналізи крові. Високий рівень холестерину часто є «прихованим» і виявляється лише під час візиту до лікаря та лабораторних досліджень. Відстеження лабораторних показників з часом допоможе вам зрозуміти, наскільки ефективними є ваші зміни у здоровому способі життя.