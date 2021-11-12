Імбир - корисний та шкідливий. Дієтологи назвали потужний ефект різдвяної спеції

Медики назвали побічні наслідки та розповіли про користь вживання імбиру.

Імбир популярний цілий рік завдяки яскравому смаку. Корінь використовують у кулінарії — додають до соусів і маринадів. Також відомий і його заспокійливий ефект.

Імбир користується неймовірною популярністю у святковий сезон, оскільки є зіркою багатьох ласощів та напоїв. Від імбирного печива до пряних імбирних пуншів — це один інгредієнт, який пахне та має смак як свята.

«Свіжий імбир популярний у багатьох святкових стравах (тобто соус із свіжої журавлини), оскільки він забезпечує яскравий та гострий смак, який добре поєднується з важкими стравами, які часто зустрічаються на святковому столі», – кажуть дієтологи.

«Сушений імбир вдало поєднується зі спеціями для випічки, які ми часто використовуємо разом (наприклад, кориця, гвоздика, кардамон)», — додають вони.

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Що таке імбир: види, форми споживання

Імбир — це кореневище, яке є підземною частиною стебла. А найпоширенішими його формами для приготування їжі є свіжий імбир (можна знайти в більшості продуктових магазинів) і сушений (можна знайти в кулінарії зі спеціями), каже доктор Лінсенмаєр. Він також поширений в чайних сумішах або в кристалізованій формі для випічки.

Але яким би способом ви його не використовували та споживали, імбир насправді може мати досить цікаві (і дивовижні) побічні ефекти.

Ознайомтеся із побічними наслідками та користю вживання імбиру.

«Було доведено, що імбир допомагає покращити моторику шлунка, що в основному означає, що він може допомогти з переміщенням їжі з рота в товстий кишечник, щоб у вас було менше газів і здуття», — каже дієтологиня, блогерка Stirlist Ембер Панконін.

Імбир може викликати подразнення ротової порожнини та горла у разі споживання у великих дозах

Ви коли-небудь відчували поколювання після вживання ананаса? Ви можете відчувати подібний ефект, коли їсте імбир.

«Активні сполуки, які надають користь для здоров’я, можуть також подразнювати слизову оболонку рота та горла», – говорить доктор Лінсенмаєр.

«Свіжий імбир часто описують як «гострий» або «гострий», що може сприйматися як дещо потужний або болючий, особливо для тих, хто не звик до смаку».

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Імбир полегшує менструальні болі

«Окрім зменшення запалення, було проведено деякі дослідження, які показали, що імбир може бути ефективним для зменшення болю протягом перших 3-4 днів менструального циклу», – говорить Панконін.

Зменшує запалення

«Це може бути корисним для тих, у кого біль у суглобах або артрит протягом курортного сезону», — каже Панконін. Імбир містить гінгероли та шогаоли, які можуть допомогти зменшити запалення, пов’язане з їх протизапальними властивостями.

Сприяє втраті ваги у тих, хто має ожиріння

Механізм до кінця не зрозумілий, але зазвичай вважають, що імбир багатий природними рослинними хімічними речовинами, які діють як антиоксиданти та мають протизапальну дію (яке, як відомо, викликає збільшення ваги та ускладнює схуднення).

Добавки імбиру можуть викликати шлунково-кишковий розлад

«Хоча імбирні добавки вважаються відносно безпечними, високі дози можуть викликати небажані симптоми, такі як шлунково-кишковий дистрес (судоми в шлунку, здуття живота, гази)», – говорить доктор Лінсемєр. — Активні сполуки, які приносять користь для здоров’я, можуть також викликати шлунково-кишковий розлад при споживанні у високих дозах, як правило, у формі харчових добавок, а не у формі цільної їжі».

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