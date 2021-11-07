Інфаркт: що робити і як розпізнати серцевий напад

Інфаркт: що робити і як розпізнати серцевий напад

У Києві втретє імплантовано в серце механічний пристрій для перекачування крові. 50-річний чоловік не міг і 50 м пройтися без задишки. В нього була виражена загальна слабкість та набряки нижніх кінцівок. Це яскраві симптоми серйозних проблем із серцем та інфаркту.

Утретє у відділенні кардіохірургії успішно проведено оперативне лікування у вигляді імплантації LVAD HEART MATE 3 – механічного пристрою, що допомагає ослабленому серцю перекачувати кров.

Як повідомили в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», пацієнт 50-ти років був госпіталізований у серпні 2021 року до відділення кардіохірургії. Він скаржився на виражену задишку у стані спокою, що посилювалася під час фізичного навантаження (ходьба до 50 м), виражену загальну слабкість та набряки нижніх кінцівок.

З історії хвороби чоловіка було ясно, що він страждає на гіпертонічну хворобу понад 5 років.

Невдовзі після перенесеного інфаркту міокарда чоловік почав відчувати різке погіршення самопочуття.

Із 2019 року пацієнта періодично госпіталізовували за невідкладними показами з приводу гострої декомпенсації серцевої недостатності. Йому було імплантовано кардіовертер-дефібрилятор через часті напади аритмії.

КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»

Проведення консервативного лікування не давало позитивного ефекту. Таким пацієнтам показана імплантація пристрою – LVAD HEART MATE 3.

Як повідомили у лікарні, пристрій надається безкоштовно для пацієнта завдяки програмі «Здоров’я киян».

Інфаркт міокарда - симптоми і небезпека

Клінічна форма ішемічної хвороби серця, чи інфаркт міокарда - це нестача кровопостачання серцевого м'яза на одному з її ділянок (лівому або правому шлуночку, верхівці серця, міжшлуночкової перегородки та ін.).

Згодом такий стан призводить до розвитку некрозу.

Інфаркт загрожує людині зупинкою серця, і щоб убезпечити себе і своїх близьких, необхідно навчитися вчасно розпізнавати його ознаки.

Як розпізнати початок інфаркту

У 90% випадків початок інфаркту міокарда супроводжується появою стенокардичних болей:

Людина скаржиться на давлячий біль в грудній клітці, пекучий, колючий, біль за грудиною або в лівій її половині, що стискає.

Біль наростає за короткий час, може слабшати і посилюватися хвилеподібно, віддає в руку і лопатку, праву сторону грудей, шию.

У стані спокою біль не проходить, прийом нітрогліцерину або інших серцевих препаратів найчастіше не приносить полегшення.

Характерні симптоми інфаркту:

слабкість,

різка задишка,

нестача повітря,

запаморочення,

посилене потовиділення,

почуття сильної тривоги,

страх смерті.

Пульс при інфаркті міокарда може бути або занадто рідкісним (менше 50 ударів в хвилину), або прискореним (більш 90 ударів хвилину), або нерегулярним.

Напад стенокардії зазвичай триває близько 30 хвилин, хоча відомі випадки, коли він тривав кілька годин. За ним слідує короткий період без болю і затяжний больовий напад.

Стадії серцевого нападу

Інфаркт здатен розвиватися. Тож, напад поділяють на найгостріший, гострий, підгострий і період рубцювання. Кожен з них має свої особливості перебігу.

Найгостріший інфаркт міокарда триває до двох годин від початку нападу. Сильні і тривалі напади болю говорять про розростанні вогнища некротичного ураження.

Гострий період настає по закінченню найгострішого періоду. Зона ішемічного некрозу відмежовується від здорових тканин міокарда. Цей процес супроводжується задишкою, слабкістю, підвищенням температури тіла до 38-39 °C. Саме в цей час ризик ускладнень інфаркту або його рецидиву особливо великий.

У підгострій стадії інфаркту омертвілі тканини міокарда заміщуються рубцем. Вона триває до 2 місяців після нападу. Весь цей час хворий скаржиться на симптоми серцевої недостатності і підвищення артеріального тиску. Відсутність нападів стенокардії - сприятливий показник, але якщо вони збереглися, це підвищує ризик повторного інфаркту.

Період рубцювання після інфаркту міокарда триває близько півроку. Здорова частина міокарда відновлює свою ефективну роботу, АТ і пульс повертаються в норму, симптоми серцевої недостатності зникають.

Перша допомога при інфаркті

З моменту інфаркту до настання незворотних явищ у серцевому м'язі проходить близько дві годин, тому запідозривши серцевий напад потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Що робити до приїзду лікарів

Прийняти напівсидяче положення, під спину покласти подушку і зігнути коліна.

Виміряти артеріальний тиск. Якщо воно виявиться занадто високим, необхідно прийняти таблетку від тиску.

Прийняти таблетку нітрогліцерину і аспірину. Це поєднання розширить коронарні судини і зробить кров рідшою, завдяки чому зона інфаркту зменшиться.

При інфаркті не потрібно рухатися, проявляти будь-яку фізичну активність: це збільшить навантаження на серце.

Ускладнення інфаркту

Інфаркт міокарда небезпечний як сам по собі, так і ускладненнями, які виникають на різних стадіях хвороби.

До ранніх ускладнень інфаркту відносять:

порушення серцевого ритму і провідності,

кардіогенний шок,

гостру серцеву недостатність,

тромбоемболію,

перикардит,

розрив міокарда,

артеріальну гіпотензію,

порушення дихання та набряк легенів.

На пізніх стадіях інфаркту є ризик розвитку хронічної серцевої недостатності, постінфарктного синдрому Дресслера, тромбоемболії та інших ускладнень.

Скільки є часу на допомогу пацієнту із інфарктом

На питання, як розпізнати інфаркт і що робити для допомоги хворому серцю, відповів український лікар-кардіохірург, професор, заслужений лікар України Борис Тодуров.

"Із моменту закриття коронарної артерії у вас є лише дві години, щоби врятувати себе чи свою близьку людину. Кардіологи називають цей час терапевтичним вікном. За цей час поки не настали незворотні процеси у серцевому м'язі", - каже лікар Тодуров.

Але трапляються безболісні інфаркти, зазвичай, у діабетиків. Також інфаркт можна не помітити, якщо він не торкнувся великого масиву серцевого м'язу. У цьому випадку інфаркт проявить себе різкою задишкою чи порушенням серцевого ритму.

Якщо ви запідозрили саме безболісний інфаркт, потрібно порахувати серцевий пульс. При інфаркті він буде чи надто швидкий - понад 90 ударів за хвилину, чи заслабким - менше ніж 50 ударів на хвилину.

Якщо ви помітили хоча б один такий симптом, викликайте швидку. Перш за все лікар зробить електрокардіограму і доправить хворого до лікарні.

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