Інфекційні хвороби і війна: чим можна заразитися у скупченні людей та від чого негайно вакцинуватися

Інфекційні хвороби і війна: чим можна заразитися у скупченні людей та від чого негайно вакцинуватися

В новинах ми перестали чути про загиблих від коронавірусу та кількість нових випадків. Не тому що він зник.

Інфекційні хвороби і війна, на жаль, є супутниками, пише дитяча лікарка Лідія Бабич центру “Педіатрія з любов’ю” в Києві.

Чи можемо ми цьому запобігти?

Скупчення людей, переохолодження, проблемний або відсутній доступ до медичних послуг, ліків - це далеко не всі наслідки війни проти України.

В новинах ми перестали чути про загиблих від коронавірусу та кількість нових випадків. Не тому що він зник.

Будь ласка, дбайте як тільки можливо про індивідуальний захист. Якщо ви раніше відкладали щеплення - вакцинуйтеся нарешті за першої ж можливості.

Поліомієлт

Наприкінці 2021 року в Україні було зафіксовано спалах поліо-. Що це за хвороба?

Поширюється вона від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Вірус проникає в організм через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликає довічний параліч.

Перші симптоми поліомієліту:

лихоманка,

втома,

головний біль,

блювота,

слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках.

Параліч може додатися за лічені години. Він часто вражає ноги, але кожний десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м'язів.

Найбільш вразливі - діти. Ліків не існує.

Спалах виник лише з однієї причини: катастрофічно низький рівень вакцинації в Україні. Станом на середину 2021 року потрібні дози АКДП мали мене 40% дітей в Україні. Для ефективного колективного захисту потрібно 95% і вище. Це результат антивакцинальних настроїв, провалу в планових щепленнях під час пандемії ковіду.

Захистити дітей в Україні можна лише щепленнями. На жаль, війна не дала нам провести тури вакцинації…

Найважливіший захист - щеплення! До одного року дитині потрібні три дози вакцини від кашлюку, дифтерії, правцю, поліомієліту, гепатиту В, дві дози від гемофільної інфекції.

В 1,5 роки - 4-та доза АКДП. Якщо вам довелося виїхати з дому, все одно подбайте про щеплення для дитини. Це може врятувати життя.

Як ще захиститися від поліомієліту

Максимально дотримуйтесь гігієни рук при вживанні і приготуванні їжі. Мийте руки або використовуйте антисептик після туалету. Не пийте воду з відкритих джерел (колодязь, річка) без попереднього кип’ятіння.

Будь-яке поранення може нести ризик виникнення правцю. Це невиліковне смертельне захворювання. Від нього теж захищає лише щеплення. Кожен дорослий повинен отримати дозу вакцини від правцю та дифтерії раз на 10 років (вакцини АДП-м, бутрикс).

Поширені запитання про вакцинацію під час воєнних дій

Дитині зробили першу дозу вакцини. Наскільки критично зараз шукати наступне щеплення чи можна чекати?

Поки дитина не має всіх потрібних за графіком доз - вона не має повного захисту. Можливість щеплення може бути обмежена в містах під обстрілами. Якщо ви виїхали і там де ви перебуваєте немає активних воєнних дій - подбайте про щеплення для малечі.

Хочемо самостійно вдома вакцинувати сина 2міс. Наразі в нашому місті іншого варіанту немає.

"Зрозумійте мене правильно: я усвідомлюю всю відповідальність за мої поради. Тому не маю права сказати «так, вводьте вакцину самі вдома». Я дуже поважаю і підтримую ваше бажання вакцинувати дитину. Якщо станеться рідкісна але загрозлива анафілактична реакція - вдома бути може бути небезпечно", - вдповідає лікарка.

Чому саме зараз, в такий час потрібно проводити вакцинацію і не чекати кращих часів?

Тому що інфекційне захворювання можу сильно ускладнити і без того непросту ситуацію.

Уявіть, що серед мешканців притулку для багатьох біженців у когось починається вітрянка або ротавірус - дуже ймовірно, що заразяться багато дорослих та дітей.

Екстрена профілактика вітрянки

Після контакту з хворим треба вакцинуватися протягом перших 3 діб. Це дає великий шанс не захворіти.

"Нагадаю про ротавірусну інфекцію: перша доза вакцини з 6 тижнів, другу треба ввести до віку 24 тижні. Вакцина ротатек перша доза - не пізніше 12тижнів", - радить Лідія Бабич.

Сину позавчора виповнилося 6 місяців, прийшов час планової вакцинації.Потрібно зараз шукати клініки, які б це зробили чи можна ще поки почекати?

Навіть якщо ви за кордоном, шукайте можливість розпочати чи продовжити вакцинацію.

Моїй доньці за декілька днів до війни зробили щеплення від вітряної віспи валірликс. Який максимальний інтервал між двома дозами? І що буде, якщо не встигнемо зробити другу дозу? У майбутньому треба буде знову дві дози робити? Імунітету не буде?

Від збільшення інтервалу попередні дози не “пропадають”. Заново починати не треба. Неповний курс вакцинації все одно краще ніж відсутність щеплень, захист буде.

Зараз і так війна. Чи варто вакцинувати дитину, щоб так навантажувати імунітет?

Вакцина не “навантажує” чи “послаблює” імунітет - а тренує, посилює. Не відкладайте щеплення.

"Не раджу тішитися, що нарешті перестали заставляти щеплюватися від коронавірусу. Згадайте, наскільки небезпечною може бути ця інфекція. Доступ до лікарень у багатьох зараз обмежений. В багатьох містах України збережена можливість вакцинації. Подбайте про свій захист. Також це допоможе зменшити вірогідність ковіду у вашої дитини. Бо якщо в родині захворіє дорослий - зараження дитини оминути дуже важко", - радить лікарка.

На який період можна відкласти наступне щеплення у дитини?

Подібних питань надходить багато щодня. Критичного терміну немає. Зробіть вакцину як тільки є можливість. Але внесіть це до списку невідкладних справ.

Ми починали робити бельгійську вакцину. Зараз в амбулаторії є лише державні. Як вчинити правильно?

Вакцини взаємозамінні. Не обов’язково продовжувати тією вакциною, якою розпочали курс - це стосується вакцини від дифтерії, правцю, кашлюку, поліо.

Від ротавірусу: ротарикс та ротатек не взаємозамінні. Треба продовжувати тією вакциною, яку починали. КПК: вакцини взємозамінні (пріорикс, ММР-вакпсро). Пневмококова вакцина: після синфлориксу можна робити превенар. Навпаки - не можна (після превенару продовжувати синфлориксом). Це пов’язано з кількістю штамів пневмококу у різних вакцинах. Поліо-вакцина: перша доза має бути обов’язково ін’єкційною (там інактивований вірус). Наступні дози можуть бути у вигляді оральної вакцини в краплях. Лише до 1,5 років має бути чотири дози. Хоча б одна з них бажано щоб була оральна. Це допомагає припинити поширення збудника в суспільстві. Менінгококова вакцина: німенрикс та менактра взаємозамінні.

Вакцинація від пневмококової інфекції захищає дитину від пневмонії, отиту, синуситу, і навіть від пневмококового менінгіту. Значно знижує потребу в антибіотиках. Адже це поширений збудник бактеріальних ускладнень після ГРВІ.

Тож, захищайтесь від інфекцій та будьте здоровими!

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те: