Іранський ув'язнений помер від «радості» після скасування страти

55-річний Акбар, родом із південного Ірану, був заарештований 18 років тому за звинуваченням у умисному вбивстві.

Іранець помер від серцевого нападу після того, як дізнався, що йому більше не загрожує страта за вбивство, скоєне ним 18 років тому, повідомляє Hamshahri.

Дізнавшись, що сім'я жертви помилувала його і що йому більше не загрожує смертна кара, Акбар переніс серцевий напад через те, що «дуже зрадів», і помер.

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Газета з посиланням на джерела, знайомі зі справою, передає, що Акбар усі ці роки боявся страти за скоєння вбивства у 37-річному віці.

Джерело додало, що чиновники в раді штату з вирішення суперечок змогли переконати сім'ю жертви помилувати її, але вона померла до того, як була звільнена.