Чим корисне какао / © unsplash.com

Команда вчених з Бірмінгемського університету вперше показала, що флаваноли — природні антиоксиданти, які містяться в какао, здатні нейтралізувати шкідливий вплив сидячого способу життя на кровоносну систему, повідомляє New Atlas.

У дослідженні взяли участь 40 здорових чоловіків віком від 18 до 45 років. Учасників розділили на групи залежно від фізичної підготовки. Половина отримувала напій із високим вмістом флаванолів (695 мг на порцію), інша — з мінімальною кількістю цих сполук (5,6 мг). Потім усі учасники сиділи протягом двох годин.

Стан судин оцінювали за допомогою ультразвукового тесту, що вимірює розширення артерій у відповідь на підвищений кровотік. Результати виявилися вражаючими: у тих, хто випивав напій із високим вмістом флаванолів, кровообіг залишався стабільним, тоді як учасники з низькофлаванольним напоєм мали зниження функції судин, підвищений діастолічний тиск та гірше насичення м’язів киснем.

Вчені наголошують, що флаваноли містяться не лише в какао, а й у яблуках, ягодах, чаї, горіхах, червоному вині, томатах, персиках та капусті.

“У світі, де сидячий спосіб життя стає нормою, споживання продуктів, багатих на флаваноли, у поєднанні з короткими перервами на рух, може стати простим і ефективним способом підтримки здоров’я судин”, — підсумувала співавторка дослідження Катаріна Рендейро.