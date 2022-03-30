Кальцій – не лише будівельний матеріал для кісток та зубів: Світлана Фус розповіла про функції макроелементу

Кальцій – не лише будівельний матеріал для кісток та зубів: Світлана Фус розповіла про функції макроелементу

Ми знаємо, що кальцій – будівельний матеріал для кісток та зубів. Насправді, функцій у нього набагато більше. Він відповідає за процеси скорочення та розслаблення м'язів, передачу нервових імпульсів, впливає на процеси згортання крові тощо.

"Основне депо кальцію в організмі – кісткова тканина. Між кістковою тканиною та кров'ю відбувається постійний обмін кальцієм. За добу з кісток виводиться близько 700 мг кальцію і стільки ж відкладається знову. При недостатньому надходженні кальцію з їжею, він витягується з депо підтримки нормального рівня крові", – написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

Багато хто п'є його просто так, наприклад, при випаданні волосся. Але без належної діагностики та призначення лікаря робити цього не можна. Надмірне надходження кальцію може призвести, наприклад, до дефіциту заліза та цинку.

Ці елементи знаходяться в антагонізмі один до одного і якщо якийсь із них починає надходити у великій кількості, засвоєння інших починає знижуватися. Крім того, без вітаміну Д3, нормальної кількості білка, магнію, фосфору, вітаміну С та інших речовин у харчуванні кальцій засвоюється погано.

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Симптоми нестачі кальцію

втома;

загальна слабкість;

сонливість;

швидка стомлюваність;

зниження імунітету;

схильність до кровотеч тощо.

З яких продуктів ми отримуємо кальцій

Кисло-молочні напої та молоко Сир Насіння, горіхи Соя та інші бобові Зелені овочі та трави Злаки та зернові Сардини та ін.

Калій

Він бере участь у проведенні нервових імпульсів, регулює скорочення м'язів та м'язової системи кишечника, сечостатевої системи та судин, необхідний для підтримки водно – сольового балансу організму. Особливо важливим для нормальної діяльності серця.

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Симптоми нестачі калія

Постійна втома;

підвищений рівень артеріального тиску;

слабкість м'язів або судоми;

слабкість або запаморочення;

запор;

поколювання та оніміння

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