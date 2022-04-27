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Календар профілактичних щеплень: як захиститися від небезпечних інфекцій в Україні та за кордоном

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Календар профілактичних щеплень: як захиститися від небезпечних інфекцій в Україні та за кордоном

Associated Press

Вакцини рятують життя з 1796 року, коли було зроблене перше щеплення від віспи.

24 квітня розпочався Всесвітній тиждень імунізації. Тим часом Україна перебуває в стані війни уже два місяці. Проте війна не скасовує розповсюдження небезпечних інфекцій, а навпаки – сприяє їхньому поширенню.

Тому дуже важливо дотримуватися Національного календаря профілактичних щеплень (якщо ви залишилися в Україні) або календаря профілактичних щеплень країни, до якої вам довелося переїхати.

Для отримання щеплення зверніться до найближчої амбулаторії/лікарні, що надає первинну медичну допомогу. В Україні щеплення, внесені до

Національного календаря профілактичних щеплень, безоплатні.

В інфографіці МОЗ – календар профілактичних щеплень.

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Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

  • як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;
  • на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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