Камамбер для мозку: вчені з'ясували, що французький сир допомагає залишатися молодим довше

Нове дослідження, опубліковане в журналі Neuroscience Research, виявило можливі когнітивні переваги сиру камамбер. Згідно з дослідженням, аміди жирних кислот — сполуки, які утворюються під час бродіння сиру — можуть покращувати пам'ять і здатність до навчання у мишей, яких годували дієтою з високим вмістом жиру. Ці результати свідчать про те, що сир камамбер може мати особливі переваги для когнітивного здоров'я.

Сир камамбер вирізняється серед інших завдяки ферментації з білою пліснявою (Penicillium camemberti), що створює унікальний біохімічний склад. Цей процес бродіння призводить до утворення амідів жирних кислот, таких як міристамід, які рідко зустрічаються в неферментованих чи інших типах ферментованих сирів. Ці сполуки все частіше визнаються за їхній потенціал впливати на здоров'я мозку, стимулюючи нейротрофічні фактори — білки, що підтримують ріст, відновлення клітин мозку та формування пам'яті.

Попередні дослідження вже вказували на можливу користь сиру камамбер для людей, демонструючи, що його вживання підвищує рівень нейротрофічного фактора у літніх людей. Ці білки важливі для підтримки когнітивних функцій, особливо з віком. Хоча результати були обіцяючими, точні механізми та сполуки, які спричиняють цей ефект, залишалися недостатньо вивченими. Нове дослідження мало на меті заповнити цей пробіл, зосередивши увагу на амідах жирних кислот та їх впливі на поліпшення пам'яті та здатності до навчання.

Для вивчення когнітивних переваг сиру камамбер і його амідів жирних кислот, дослідники провели експерименти на самцях мишей. Мишей розділили на групи та годували або дієтою з високим вмістом жиру, або додавали до раціону сир камамбер або спеціфічні аміди жирних кислот, витягнуті з сиру. Дієта з високим вмістом жиру була створена для погіршення когнітивних функцій імітуючи умови, які можуть сприяти нейродегенерації у людей.

Дослідники щодня вводили мишам пероральні дози сиру камамбер, міристаміду (аміду жирної кислоти) або інших подібних сполук протягом семи днів. Сир був гомогенізований для забезпечення однорідності, а аміди жирних кислот ретельно виміряні та вводилися в точних дозах. Для оцінки когнітивних здібностей миші проходили два поведінкові тести: тест на розпізнавання об’єктів (ORT) та тест на розташування об’єктів (OLT). Ці тести широко використовуються для оцінки пам'яті та здатності до навчання у тварин.

У тесті ОРТ мишей помістили в відкрите поле з двома знайомими об'єктами. Під час тесту один з об'єктів замінили на новий. Дослідники вимірювали час, який миші витрачали на дослідження нового об'єкта, і більше часу на його вивчення вказувало на кращу пам'ять на розпізнавання. У тесті OLT одне з положень об'єктів змінювалося, і час, витрачений на дослідження нового місця, записувався для оцінки просторової пам'яті.

Сир камамбер: користь / Фото: pixabay.com

Результати показали, що як сир камамбер, так і міристамід покращили когнітивні функції мишей. У тесті ОРТ миші, яких годували сиром камамбер, витрачали більше часу на дослідження нового об’єкта, що вказує на поліпшення пам'яті на розпізнавання. Цей ефект залежав від дози, причому вищі дози давали кращі результати. Подібним чином, миші, які отримували міристамід, показали кращі результати як у тестах ORT, так і OLT, що свідчить про поліпшення як пам'яті на розпізнавання, так і просторової пам'яті.

Цікаво, що дослідження показало, що ефекти міристаміду були специфічними для його амідної форми. Міристинова кислота, попередник міристаміду, не покращила когнітивні функції, що підкреслює важливість процесу амідування, який відбувається під час бродіння сиру. Це свідчить про те, що саме процес бродіння може посилювати фізіологічну активність сиру.

Окрім поведінкових тестів, дослідники також досліджували зміни в хімії мозку. Вони аналізували рівень нейротрофічних факторів — білків, що підтримують ріст і відновлення клітин мозку — в гіпокампі, який є важливим для пам'яті та навчання. Ці молекулярні дослідження мали на меті виявити біологічні механізми, які можуть пояснити спостережуване покращення когнітивних функцій. На молекулярному рівні міристамід збільшив рівень нейротрофічного фактору мозку (BDNF) в гіпокампі. BDNF важливий для нейропротекції, зростання синапсів і формування пам'яті.

Ці результати вказують на те, що когнітивні переваги міристаміду можуть бути пов’язані з його здатністю стимулювати нейрогенез та посилювати синаптичну пластичність. Цікаво, що вплив сиру камамбер на когнітивні функції співпав з ефектом міристаміду, що дає підстави припустити, що ця сполука може бути основним активним інгредієнтом сиру.

Хоча результати є обіцяючими, дослідження має кілька обмежень. По-перше, воно проводилося на мишах, тому неясно, чи можна перенести ці висновки на людей. Хоча попередні дослідження вказували на когнітивні переваги сиру камамбер для літніх людей, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи аміди жирних кислот можуть мати подібний ефект у людей. По-друге, дослідження вивчало лише короткочасні зміни когнітивних функцій, тому питання про довгостроковий вплив цих сполук залишаються відкритими.

"Останнім часом спостерігається зростання інтересу до взаємозв'язку між харчуванням і когнітивними функціями", — зазначили дослідники. "Це дослідження показало, що покращення когнітивних функцій можна пояснити не лише складовими натуральних продуктів, а й компонентами ферментованих продуктів. Зокрема, ми виявили, що бродіння молока з білою пліснявою призводить до утворення молекул з підвищеною фізіологічною активністю. Для подальшого підтвердження наших висновків будуть потрібні додаткові дослідження, включаючи довгострокові випробування та більш детальний аналіз даних".

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