Камені в нирках: продукти, які провокують їх появу

З проблемою утворення каменів в нирках і сечоводі стикається, за статистикою МОЗ України, кожен сьомий житель України. Сечокам’яна хвороба – це одне з найпоширеніших захворювань в урології. Найчастіше, люди навіть не знають про своє захворювання.

Продукти, які сприяють утворенню каменів у нирках

Кофеїн

Кава — не єдиний напій, що містить велику кількість кофеїну. Ця речовина присутня в чаї і солодких газованих напоях. Кофеїн може шкодити ниркам, провокуючи накопичення кальцію в сечі. Зрештою, в цьому органі починають з'являтися кальцинати, які з часом перетворюються в камені.

Сіль

Цей продукт є одним з головних винуватців формування каменів в нирках. Сіль призводить до того, що в організмі людини затримується зайва рідина. З'являється ризик розвитку сечокам'яної хвороби в майбутньому. Щоб захистити своє здоров'я від хвороб, краще звести до мінімуму споживання солі.

Штучні підсолоджувачі

Солодка газована вода, магазинні соки та десерти, зазвичай, містять велику кількість цукру. Зловживання подібною їжею і напоями шкодить організму, а також підвищує ризик появи сечокам'яної хвороби.

Червоне м'ясо

У їжі тваринного походження міститься сечова кислота і пурини, які можуть спровокувати проблеми з нирками. Тому експерти радять їсти червоне м'ясо не більше двох разів на тиждень. Схожий ефект на організм мають бобові і консервована риба.

Продукти, що містять оксалати

Оксалати присутні в какао, петрушці, шпинаті, щавлі, арахісі і селері. Якщо людина вживає подібні продукти занадто часто, сіль може затримуватися в організмі, а значить, в нирках і сечовому міхурі можуть формуватися камені.

Як запобігти утворенню каменів у нирках

Здорова дієта може допомогти запобіганню появи каменів у нирках. Людям, схильним до їх утворення, краще скоротити споживання продуктів із високим вмістом оксалатів, особливо картоплі. Серед інших продуктів із його високим вмістом – шпинат, соя, мигдаль, буряк, квасоля та ревінь.

Оксалати зазвичай виводяться з організму як відходи. Але коли організм також вимиває мінерали, то оксалати можуть пов'язувати їх, знижуючи засвоєння поживних речовин і потенційно призводячи до утворення каменів у нирках.

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