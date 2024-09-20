Кардіологи назвали дев'ять дивних симптомів, які вказують, що з серцем щось не так: не ігноруйте

Якщо раптом людина середнього віку хапається за грудину і починає задихатися, то всі розуміють, що у неї, швидше за все, серцевий напад. Однак, насправді, симптоми проблем з серцем можуть бути не такими очевидними.

Відчуття "занурення" в грудях

За словами доктора Едо Паса, кардіолога з лікарні White Plains в Нью-Йорку, люди, які відчувають пришвидшене серцебиття, часто описують свій стан, наче вони перебувають в ліфті, що починає швидко опускатися. Навіть, якщо ви хочете просто відмахнутися від дивних відчуттів, важливо це не робити, а повідомити про них своєму лікарю. Цілком ймовірно, що у людини з такими симптомами може бути порушення серцевого ритму, наприклад, фібриляція передсердь.

Свист у вухах

Якщо ви часто відчуваєте пульсуючий шум у вухах чи ритмічні свистячі звуки, це, за словами докторки Хізер Горнік, яка є кардіологинею та фахівчинею з судинної медицини, є ще одним нетиповим симптомом проблем з серцем. Часто такі звуки у пацієнтів співзвучні з серцебиттям. Вони можуть сигналізувати про стеноз сонної артерії (звуження кровоносних судин, які несуть кров від серця до мозку) або й навіть рідкісне захворювання фіброзно-м'язову дисплазію. Постійно чути подібні звуки — це серйозний привід звернутися до лікаря.

Втома чи біль у ногах під час ходіння

Якщо ви помітили, що вже не можете ходити так далеко, як колись, або ноги починають боліти під час прогулянки, не слід ігнорувати цей симптом. Часто він вказує на проблеми з серцево-судинною системою. Наприклад, каже Горнік, він виникає за захворювання периферичних артерій, коли закупорюються артерії, що несуть кров від серця до ніг. А це пов'язано з високим ризиком інсульту, інфаркту, серцевого нападу.

Набряки стоп чи ніг

Лікарі називають це периферичним набряком, який є ознакою застійної серцевої недостатності. Коли серце не здатне ефективно перекачувати кров через слабкість, то вона потрапляє у найнижчу частину тіла (ноги). До лікаря слід обов'язково звернутися, якщо ви бачите набряклість обох ніг щодня. Також, кажуть лікарі, слід звертати увагу на колір шкіри. Часто, коли йде застій крові, то ноги стають фіолетовими або, інколи, надто блідими.

Біль в щелепі чи шиї під час навантаження

Стенокардія може поширюватися на шию та щелепу. Як правило, такі симптоми виникають під час фізичного навантаження, як-от ходьба вгору. Доктор Вільям Зогбі, який є професором катедри кардіології Х'юстонського Методиського Госпіталю, каже, що біль буде локалізуватися в верхніх кінцівках, але це не завжди означає руку чи плече. Навіть якщо під час відпочинку ці неприємні відчуття зникають або вони спонтанно виникають і проходять, слід звернутися до лікаря.

Нудота і розлад травлення

Часто пацієнти із захворюваннями серця можуть відчувати дискомфорт в грудях чи сильну відрижку після їжі. Розлад шлунку, який схожий на печію, часто виникає за ішемічної хвороби серця. Хоча люди найчастіше відкидають такий симптом, краще перевіритися у лікаря. Особливо, якщо ви не вживаєте продукти, які можуть викликати печію. Нудота — це ще один нетиповий симптом.

Задишка та дискомфорт зап'ястного каналу

Якщо ви помітили, що у вас часто болить зап'ястя після роботи за клавіатурою, а ще з'являються поколювання в пальцях, слабкість рук, задишка, це все разом може вказувати на серцевий амілоїдоз. Це коли білок (амілоїд) неправильно згортається і починає відкладатися в різних частинах тіла.

Раптовий колючий біль в грудях

Класичним симптомом найчастіше є біль в грудях, який відчувається як тиск, стискання, повнота. Він може посилюватися під час навантаження, а потім пропадати знову. А ось гострий, колючий біль всередині грудини описують люди, які стикнулися з розшаруванням аорти, коли відбувається розрив однієї з найголовніших артерій тіла. Якщо це не виявити вчасно, то такий стан буде смертельним.

Проблеми з повсякденними справами

Захворювання клапанів — це та хвороба, яка розвивається повільно (протягом десятка років). А симптоми, за словами інтервенційного кардіолога, заступника очільника відділу клінічних питань на медичному факультеті Файнбергської школи медицини Північно-Західного університету, доктора Чарльза Девідсона, починають з'являтися лише на пізніх стадіях захворювання. Якщо взагалі виникають. Але ви можете відчути й більш ранні ознаки. Наприклад, якщо почали помічати, що втомлюєтесь значно раніше, не можете справитися з повсякденними справами, які раніше робили без проблем.

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