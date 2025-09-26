Кардіолог назвав маловідомі ознаки, що можуть вказувати на проблеми із серцем

Неочевидні ознаки, що потрібно перевірити серце / © unsplash.com

Реклама

Консультант-кардіолог лондонської лікарні Веллінгтона Олівер Гуттманн наголошує: найвідомішим маркером серцевих проблем є біль у грудях. Проте він рідко виглядає так драматично, як у кіно. Частіше це відчуття тиску, тяжкості чи стискання, іноді — легкий дискомфорт, який легко сплутати з печією чи розладом шлунку.

Біль може віддавати в руку (частіше ліву), плече, шию, щелепу або спину. Такі прояви можуть бути ознакою стенокардії — зниженого кровопостачання серцевого м’яза. Сам по собі цей стан не є інфарктом, але сигналізує про ішемічну хворобу серця й підвищує ризик серйозних ускладнень без лікування.

Супутні симптоми:

Реклама

нудота,

надмірне потовиділення,

запаморочення,

відчуття тривоги.

Задишка

За словами кардіолога, варто насторожитися, якщо задишка з’являється не після тренування, а під час звичайної активності. Це може означати, що серцю важко перекачувати кров.

Попереджувальні ознаки:

неможливість зробити повний вдих навіть у спокої;

потреба спати на кількох подушках для полегшення дихання;

раптове нічне пробудження через брак повітря, яке може супроводжуватися кашлем чи хрипами.

Задишка може проявлятися інакше в повсякденному житті:

складність піднятися навіть на один проліт сходів;

відчуття браку повітря при ходьбі кімнатою;

несподівана задишка під час нахилу, наприклад, щоб зав’язати шнурівки.

Постійна втома та слабкість

Тимчасова втома — нормальна. Але якщо виснаження стає хронічним, воно може бути сигналом серцевих проблем.

Реклама

Це відчуття, коли навіть прості справи — пропилососити, помити посуд чи пройтися від машини до магазину — виснажують. Іноді виникає раптова слабкість, що ускладнює виконання звичних завдань, наприклад, перенесення продуктів.

Недостатнє надходження кисню до органів і м’язів позначається й на концентрації уваги, мисленні та фізичній витривалості.

Кардіолог зазначає: у жінок саме незвична втома може бути одним із перших проявів хвороби серця — навіть без типового болю в грудях.

Нерегулярний пульс

За словами лікаря, серце не завжди має битися абсолютно ритмічно, проте часті перебої чи прискорене серцебиття ігнорувати не можна.

Реклама

Тривожні ознаки:

відчуття “трепетання” або “підстрибування” серця;

різкі прискорення навіть у стані спокою;

несподівані “поштовхи” чи “перемикання” серцевого ритму;

епізоди, які тривають від кількох секунд до кількох хвилин і повторюються кілька разів на день.

Такі прояви можуть супроводжуватися запамороченням чи відчуттям близького непритомного стану. Це часто вказує на аритмію (зокрема, миготливу), яка підвищує ризик інсульту й серцевої недостатності.