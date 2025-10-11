- Дата публікації
Каша за копійки, яка рятує нашу підшлункову: чому ми дарма недооцінюємо її користь
Пшоняна каша давно вийшла з моди на сучасних кухнях, адже її вважають “важкою” у приготуванні. Проте саме ця крупа є справжнім скарбом для підшлункової залози.
Вона багата на клітковину, вітаміни групи B, калій та магній — речовини, що полегшують роботу травної системи та зменшують навантаження на органи ШКТ.
Як приготувати пшоняну кашу правильно
Секрет смаку та користі криється в підготовці пшона:
Ретельно промийте пшоно 6–8 разів, доки вода не стане прозорою.
Замочіть крупу на 4–5 годин (або на ніч) — це зробить зерна ніжними та скоротить час варіння.
Спершу доведіть кашу до кипіння на сильному вогні, потім накрийте кришкою та тушкуйте на мінімальному вогні близько 25 хвилин.
Результат — розсипчаста, ароматна та легкозасвоювана страва.
Як вживати для користі підшлункової
Експерти радять включати пшоняну кашу у раціон 3–4 рази на тиждень. Найкраще подавати її з невеликою кількістю вершкового масла або легкими овочевими гарнірами.
Чому це важливо
Регулярне споживання пшона допомагає:
знизити ризик загострень панкреатиту;
стабілізувати роботу підшлункової залози;
підтримати здоров’я травної системи в цілому.
Пшоняна каша — доступна, проста та надзвичайно корисна страва, яка може стати справжніми “ліками з тарілки”. Додайте її у свій раціон і вже за кілька тижнів відчуєте різницю.