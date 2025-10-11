ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
859
Час на прочитання
1 хв

Каша за копійки, яка рятує нашу підшлункову: чому ми дарма недооцінюємо її користь

Пшоняна каша давно вийшла з моди на сучасних кухнях, адже її вважають “важкою” у приготуванні. Проте саме ця крупа є справжнім скарбом для підшлункової залози.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Каша, яка допомагає підтримувати здоров'я підшлункової

Каша, яка допомагає підтримувати здоров’я підшлункової / © Фото з відкритих джерел

Вона багата на клітковину, вітаміни групи B, калій та магній — речовини, що полегшують роботу травної системи та зменшують навантаження на органи ШКТ.

Як приготувати пшоняну кашу правильно

Секрет смаку та користі криється в підготовці пшона:

  1. Ретельно промийте пшоно 6–8 разів, доки вода не стане прозорою.

  2. Замочіть крупу на 4–5 годин (або на ніч) — це зробить зерна ніжними та скоротить час варіння.

  3. Спершу доведіть кашу до кипіння на сильному вогні, потім накрийте кришкою та тушкуйте на мінімальному вогні близько 25 хвилин.

Результат — розсипчаста, ароматна та легкозасвоювана страва.

Як вживати для користі підшлункової

Експерти радять включати пшоняну кашу у раціон 3–4 рази на тиждень. Найкраще подавати її з невеликою кількістю вершкового масла або легкими овочевими гарнірами.

Чому це важливо

Регулярне споживання пшона допомагає:

  • знизити ризик загострень панкреатиту;

  • стабілізувати роботу підшлункової залози;

  • підтримати здоров’я травної системи в цілому.

Пшоняна каша — доступна, проста та надзвичайно корисна страва, яка може стати справжніми “ліками з тарілки”. Додайте її у свій раціон і вже за кілька тижнів відчуєте різницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
859
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie