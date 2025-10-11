Каша за копійки, яка рятує нашу підшлункову: чому ми дарма недооцінюємо її користь

Каша, яка допомагає підтримувати здоров’я підшлункової / © Фото з відкритих джерел

Вона багата на клітковину, вітаміни групи B, калій та магній — речовини, що полегшують роботу травної системи та зменшують навантаження на органи ШКТ.

Як приготувати пшоняну кашу правильно

Секрет смаку та користі криється в підготовці пшона:

Ретельно промийте пшоно 6–8 разів, доки вода не стане прозорою. Замочіть крупу на 4–5 годин (або на ніч) — це зробить зерна ніжними та скоротить час варіння. Спершу доведіть кашу до кипіння на сильному вогні, потім накрийте кришкою та тушкуйте на мінімальному вогні близько 25 хвилин.

Результат — розсипчаста, ароматна та легкозасвоювана страва.

Як вживати для користі підшлункової

Експерти радять включати пшоняну кашу у раціон 3–4 рази на тиждень. Найкраще подавати її з невеликою кількістю вершкового масла або легкими овочевими гарнірами.

Чому це важливо

Регулярне споживання пшона допомагає:

знизити ризик загострень панкреатиту;

стабілізувати роботу підшлункової залози;

підтримати здоров’я травної системи в цілому.

Пшоняна каша — доступна, проста та надзвичайно корисна страва, яка може стати справжніми “ліками з тарілки”. Додайте її у свій раціон і вже за кілька тижнів відчуєте різницю.