Категорично не розігрівайте це в мікрохвильовій печі: на вас чекає харчове отруєння

Чи замислювалися ви, чому після розігрівання вчорашньої їжі іноді відчувається дискомфорт у шлунку? Річ не лише у свіжості – деякі продукти в разі повторного нагрівання можуть стати небезпечними для здоров’я.

Наприклад, якщо залишити рис на столі до наступного дня, в ньому можуть розмножитися бактерії Bacillus cereus. Як пояснюють фахівці, цфі бактерії виділяють токсини, стійкі до високих температур – навіть кип’ятіння не знищить отруту.

2022 року в Австралії через розігрітий рис з овочами в офісній їдальні сталося масове отруєння: 34 людини опинилися в лікарні.

Проте ризик криється не лише в рисі.

До прикладу, гриби під час повторного нагрівання можуть утворювати канцерогенні нитрозаміни. Особливо небезпечними є шампіньйони – їхні білки розкладаються, утворюючи токсичні сполуки.

А як щодо шпинату та селери? Дослідження, проведене Німецьким інститутом харчування 2023 року, виявило, що під час повторного нагрівання нітрати в цих овочах перетворюються на нітрити, які заважають перенесенню кисню у кров.

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