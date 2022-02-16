Кава прибирає шкідливий холестерин з крові - дослідження 

Напій зменшує рівень білка PCSK9.

Дослідники з Університету Макмастера в Канаді змогли виявити білки, на які впливає кофеїн і завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати поганий холестерин із кровотоку. Внаслідок цього процес захищає людину від появи серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє New Atlas.

Також читайте У майбутньому кава може стати розкішшю - вчені

Науковці кажуть, що регулярне споживання кави сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові. Цей білок допомагає печінці краще розщеплювати "поганий" тип холестерину ЛПНЩ. Саме через нього підвищується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.

"Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", — зазначив Річард Остін з Університету Макмастера.

"Втрачений смак" | Коли на території України з'явилася кава

Раніше американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

Читайте також: