Кава та чай як джерело рідини: що реально враховується у вашій щоденній нормі води

Чи рахується кава і чай як вода

Дехто впевнений, що лише чиста вода справді “рахується”, інші ж вважають, що будь-який напій додає свій внесок у гідратацію.

Насправді відповідь не така однозначна: більшість напоїв дійсно сприяють зволоженню організму, проте є важливі нюанси.

Що таке денна норма рідини

Перед тим як оцінювати, чи враховуються інші напої, варто розібратися, що саме мається на увазі під “денною нормою води”. Медичні стандарти зазвичай говорять не лише про воду як таку, а про загальне споживання рідини (total water intake) — тобто воду з усіх джерел: пиття, інших напоїв і навіть їжі.

У наукових джерелах з нутриціології зазначають, що різні безалкогольні напої — чай, кава, молоко, соки — також враховуються у добовому балансі рідини.

Проте існують рекомендації щодо пропорцій. Наприклад, Harvard Nutrition Source радить, щоб приблизно половина добового обсягу рідини надходила з чистої води, а інша частина могла походити з несолоджених напоїв, таких як чай або кава.

Обмеження та нюанси

Кофеїн та чутливість організму. У людей, які споживають багато кави чи міцного чаю або дуже чутливі до кофеїну, діуретичний ефект може бути помітнішим. Тобто частина рідини може швидше виводитися з організму. Це не означає, що напій зовсім не враховується, але його ефективність як джерела гідратації може бути нижчою.

Солодкі напої, алкоголь, енергетики. Напої з високим вмістом цукру (газовані, солодкий чай або кава з вершками і цукром) додають калорії і можуть мати інший метаболічний ефект. Хоч вони і містять рідину, їхнє використання не завжди доцільне, якщо мета — підтримка гідратації без зайвих калорій. Алкогольні напої зазвичай не враховуються як джерело води через виражений діуретичний ефект.

Чи можна замінити воду кавою та чаєм

Якщо людина випиває багато кави або чаю з кофеїном, але майже не п’є чисту воду, ризик недостатньої гідратації зростає. Тобто повністю замінити воду чашками кави чи чаю не можна.

Висновок: пийте воду в першу чергу, а інші напої розглядайте як додаткове джерело рідини, особливо під час фізичного навантаження або у спекотну погоду.

Матеріал має виключно довідковий характер і не замінює консультацію лікаря. Перед будь-якими змінами у харчуванні або лікуванні обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим спеціалістом.