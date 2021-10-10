Кава з лимоном для схуднення - дієтологи коментують рецепт з TikTok

Користувачка TikTok запропонувала додавати лимонний сік до кави, що, за її словами, допомагає швидше спалювати жир.

Коли ви сідаєте на нову дієту, перш за все користуєтеся простими порадами, щоби не виснажувати себе. Одна з таких хитрощів щодо схуднення викликала інтерес у соцмережах цього тижня, передає Newsweek.

Користувачка TikTok Хільда Брасо запропонувала додавати лимонний сік до кави, щоби швидше спалювати жир.

Дієтологи одразу категорично спростували цей "лайфхак".

Так британський лікар-дієтолог, який понад 30 років вивчає новації щодо лікування діабету, лауреат Національної премії з охорони здоров'я Канади, подивився публікацію в TikTok і не знайшов у цьому рецепті "для схуднення" нічого медично підтвердженого і категорично спростував цей "метод".

"Не існує фізіологічного пояснення, що б виправдовувало змішування кави та лимона для схуднення", - сказала інша докторка-дієтолог і член Британської дієтологічної асоціації (BDA) Марсела Фіуза.

Факт полягає в тому, що лимонний сік знижує глікемічний індекс, швидкість, з якою цукор всмоктується в кров.

Також читайте Ці напої змушують вас старіти швидше - дослідження

Якщо ви включите лимонний сік до таких страв і напоїв, як салат, кава, запечена риба, - це уповільнює поглинання вуглеводів з усіх продуктів, що містяться в цій страві. Такий процес означає, що цукор у крові людини не підніметься так швидко, як від простих вугеводів (шоколадний батончик, цукерки, тістечка, кава з цукром).

Але при цьому ви повинні використовувати принаймні половину чайної ложки лимонного соку, щоби вплив на на рівень цукру у крові був помітний.

Однак вплив лимонного соку на рівень цукру в крові не означає, що він допоможе схуднути. Суміш лимонного соку і кави сама по собі є "сумнівною".

"Можливо, це знизить апетит і ви з'їсте менше, цукор у вас в крові не підскочить так різко, але про здорове схуднення не йдеться в цьому випадку", - сказала лікарка.

Зазвичай, коли ви додаєте лимон до страви, вам потрібно збалансувати цей смак і аромат. Тож часто ви використовуєте саме сіль чи цукор. А це вже не є здоровю звичкою для тих, хто на дієті.

"На наше харчування має вплив наше мислення і індивідуальне сприйняття дійсності", - зауважує дієтологиня.

Якщо хтось відчуває, що в його каві не вистачає лимонного соку, це означає лише те, що йому так подобається більше, аніж кава без лимону. А якщи він ще й помітив, що схуд, це може означати. що він просто менше з'їв ввечері.

Читайте також: Найкраща риба, яку можна їсти, щоб зменшити запалення в організмі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання