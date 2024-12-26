Навіщо додавати до кави масло: чи дійсно цей напій допомагає схудненню, його користь, як приготувати

Кава з маслом – це не просто екзотичний напій, а досить популярний тренд у світі здорового харчування. Давайте розберемося, що таке кава з маслом, які її переваги та як правильно її приготувати.

Що таке кава з маслом

Це кава , зазвичай використовується міцно заварена чорна кава.

, зазвичай використовується міцно заварена чорна кава. Вершкове масло (бажано використовувати вершкове масло від корів, що годувалися травою, оскільки воно містить більше корисних жирних кислот).

(бажано використовувати вершкове масло від корів, що годувалися травою, оскільки воно містить більше корисних жирних кислот). Олія MCT - середньоланцюгові тригліцериди, тип насичених жирних кислот, які швидко засвоюються організмом і можуть забезпечити швидкий прилив енергії. які в достатку містяться в кокосовій олії.

Як у світі називається кава з маслом

"Bulletproof coffee" або кава з маслом – цей напій зародився у США і швидко поширився по всьому світу. Свою назву напій отримав завдяки твердженням про те, що він надає стільки енергії, що можна почуватися "куленезабійним". Сучасну популярність "bulletproof coffee" завдячує американському біохакеру Дейву Еспрі, який детально описав цей напій у своїй книзі "Bulletproof Diet". Еспрі стверджує, що регулярне вживання кави з маслом допомогло йому значно покращити фізичне та розумове здоров'я.

Чому п'ють каву з маслом: користь напою

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Developments In Nutrition, кава з вершковим маслом може допомогти вам контролювати свою вагу, оскільки вона викликає відчуття ситості та запобігає переїданню

Окрім потенційного впливу на схуднення, кава з маслом може мати й інші переваги, а саме:

Олія MCT може покращувати когнітивні функції, такі як пам'ять, концентрація та увага.

Кава з маслом може забезпечити стійкий прилив енергії без "енергетичних спадів", що характерні для деяких інших напоїв.

Деякі дослідження свідчать, що кава може тимчасово підвищувати метаболізм, що може сприяти спалюванню калорій.

Кава з маслом для схуднення: міф чи реальність

Прихильники кави з маслом стверджують, що вона може сприяти схудненню завдяки кільком факторам:

Зниження апетиту: Жири, що містяться в маслі та олії MCT, допомагають довше відчувати ситість, що може зменшити споживання їжі протягом дня.

Підвищення енергії: Олія MCT швидко засвоюється організмом і забезпечує стійкий прилив енергії, що може підвищити рівень активності та сприяти спалюванню калорій.

Підтримка кетозу: Кава з маслом може допомогти підтримувати стан кетозу, при якому організм використовує жир як основне джерело енергії замість глюкози.

Однак, наукові дослідження щодо впливу кави з маслом на схуднення є обмеженими. Необхідно більше досліджень, щоб підтвердити або спростувати ці твердження.

Рецепт кави з маслом

Щоб приготувати каву з маслом потрібно

Заваріть чашечку улюбленої кави.

Додайте 1-2 чайні ложки несолоного вершкового масла, наприклад топленого, та одну чайну ложку кокосової олії.

Збивайте суміш доти, доки вона не стане пінистою.

Але важливо зазначити, що кава з маслом може бути висококалорійним напоєм. Тому важливо враховувати калорійність кави з маслом у своєму раціоні.

Цей напій підходить далеко не всім. Людям з проблемами здоров'я, такими як захворювання серцево-судинної системи, діабет або високий рівень холестерину, слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням цього напою.

Кава з маслом не є "чарівним" засобом для схуднення. Для досягнення стійких результатів у схудненні необхідно дотримуватися збалансованого харчування та регулярної фізичної активності.

"Bulletproof coffee" – це смачний і корисний напій, який може стати відмінним доповненням до здорового раціону. Однак, як і будь-який інший продукт, його слід вживати з помірністю і враховувати індивідуальні особливості організму.

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