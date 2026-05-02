Кава з оливковою олією: модний тренд чи реальна користь для здоров’я

Незвичне поєднання, яке отримало назву Oleato, активно просувають великі кавові мережі, і воно вже встигло розділити аудиторію: одні вважають його проривом у здоровому харчуванні, інші — просто вдалим маркетинговим ходом.

Від тибетського чаю до сучасних кавових експериментів

Ідея додавати жири до гарячих напоїв має давню історію. Один із найвідоміших прикладів — традиційний тибетський чай із маслом яка та молоком. У суворих кліматичних умовах такий напій використовували як джерело тепла, енергії та тривалого насичення.

Пізніше ця концепція отримала нове життя. 2010 року американський підприємець Дейв Еспрі запропонував замінити чай на каву, а масло яка — на вершкове. Так з’явився популярний формат «куленепробивної кави» (bulletproof coffee), який швидко став трендом серед прихильників біохакінгу.

Згодом і великі бренди підхопили ідею. Зокрема Starbucks представив власну версію — Oleato, де до еспресо додають оливкову олію першого холодного віджиму Extra Virgin.

Що відбувається в організмі: кава + оливкова олія

Оливкова олія Extra Virgin — це продукт із мінімальним обробленням, який зберігає максимум корисних речовин. Вона містить поліфеноли, що діють як антиоксиданти та допомагають захищати клітини від окислювального стресу.

Також у складі є олеїнова кислота — мононенасичений жир, який часто пов’язують із підтримкою серцево-судинного здоров’я та балансом холестерину.

Кава, своєю чергою, працює завдяки кофеїну — речовині, яка стимулює нервову систему, зменшує відчуття втоми та підвищує концентрацію.

Коли ці два компоненти поєднуються, змінюється характер засвоєння напою. Жири можуть уповільнювати всмоктування кофеїну, через що енергетичний ефект стає більш рівним і тривалим, без різких піків активності.

Чим Oleato відрізняється від інших «жирних» кавових напоїв

На відміну від кави з вершковим маслом або кокосовою олією, які містять значну частку насичених жирів, оливкова олія складається переважно з мононенасичених жирних кислот.

Саме вони вважаються більш «легкими» для організму та є ключовим елементом середземноморського типу харчування, який часто асоціюють із довголіттям і здоров’ям серця.

Як приготувати каву з оливковою олією вдома

Зробити трендовий напій можна без спеціального обладнання:

приготуйте звичайну каву (еспресо, американо або фільтр);

додайте 1 чайну ложку якісної оливкової олії Extra Virgin;

ретельно перемішайте або збийте до однорідної консистенції.

Щоб отримати більш ніжну текстуру, суміш можна збити капучинатором або блендером — тоді напій стає кремовим і нагадує лате.

Можливі користь і ризики

Попри популярність, кава з оливковою олією підходить не всім:

Калорійність — одна чайна ложка олії додає приблизно 90–120 ккал, що важливо враховувати тим, хто стежить за вагою. Вплив на травлення — жир у поєднанні з кофеїном може активізувати роботу кишківника, іноді викликаючи дискомфорт або послаблювальний ефект. Проблеми ШКТ — людям із гастритом, рефлюксом або захворюваннями жовчного міхура варто бути обережними — жир уповільнює травлення і може посилювати неприємні симптоми.

