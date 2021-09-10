Пити каву виявилося корисно

Помірне споживання кави знизило ризик смерті від всіх причин на 12%.

Вживання до трьох чашок кави в день знижує ризик смерті від всіх причин на 12%, а від серцево-судинних захворювань - на 17%.

До такого висновку прийшли британські та угорські лікарі, коли порівняли показники смертності за 11 років у людей, які пили каву і у людей, які повністю відмовилися від нього. За словами лікарів, кава покращує структуру серця, і воно працює краще. Результати дослідження представили на конгресі Європейського товариства кардіологів.

Вчені регулярно повідомляють про позитивний вплив кави на здоров'я. Так дві чашки кави в день, за результатами досліджень, вдвічі знижують ризик розвитку цирозу печінки. Позитивно впливає кава і на нервову систему: неврологи виявили, що він захищає нейрони від хвороби Паркінсона. Крім цього, медики з'ясували, що споживання кави зменшує загальну смертність в середньому на 18% серед чоловіків і на 8% серед жінок.

Дослідники з Великобританії та Угорщини під керівництвом Джудіт Саймон (Judit Simon) з Університету Земмельвайса проаналізували, як споживання кави впливає на смертність від серцево-судинних захворювань.

Вони включили в дослідження 468 629 осіб із бази даних UK Biobank, у яких на початку дослідження не було серцево-судинних патологій. Їх розділили на три групи: у першій групі кави не пили зовсім (22,1% учасників), у другій групі вживали від 0,5 до 3 чашок кави в день (58,4% учасників), а в третій групі пили понад три чашки на день (19,5% учасників).

За учасниками спостерігали протягом 11 років і реєстрували як смерті від будь-яких причин, так і смерті від серцево-судинних захворювань. У статистичному аналізі враховували вплив віку, статі, ваги, соціально-економічний статусу, підвищеного тиску і рівня холестерину в крові, а також шкідливих звичок.

В учасників, які пили 0,5-3 чашки кави в день, ризик смерті від всіх причин був на 12% нижче в порівнянні з тими, хто повністю відмовився від кави (p <0,001). Також у любителів кави, які випивали 0,5-3 чашки в день, на 17% знижувався ризик смерті від серцево-судинних захворювань (p = 0,006) і на 21% - ризик інсульту (p = 0,037) в порівнянні з учасниками, які кави не пили.

Дослідники точно не описують, як кава змінює структуру серця, але вважають, що «у людей, які регулярно п'ють каву, серце має більш здорове будова і працює краще, ніж у тих, хто його не п'є». В майбутньому потрібні нові дослідження, щоб зрозуміти, як саме кава впливає на серцевий м'яз.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання