Кавові звички, від яких ви старієте швидше – дієтолог

Їх лише 5.

Існує кілька шкідливих звичок, які можуть сприяти більш швидкому старінню у разі частого вживання кави.

Про це каже Ліза Московиць, докторка медичних наук, генеральна директорка NY Nutrition Group.

Кава замість сніданку

Багато хто каже, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня, тому, звичайно, заміна його кавою не може бути корисною для загального здоров’я.

За словами лікарки, відсутність сніданку — основного прийому їжі — може призвести до дефіциту поживних речовин, зокрема, таких, що пришвидшують старіння організму.

Дослідження показало, якщо регулярно пропускати сніданок, зниження когнітивних функцій проявлятиметься більше.

Замість того, щоб пропускати сніданок і відразу переходити до кави, Московіц пропонує обрати зранку свіжі фрукти, тости чи хліб із цільного зерна, з горіхами або насінням. Для ранкового прийому їжі потрібні продукти, що насичені клітковиною та антиоксидантами.

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Додавання до кави вершків та цукру

Вершки та підсолоджувачі впливають не лише на вашу вагу, а й на здоров’я загалом.

"Помірна кількість цукру у вашому раціоні — це нормально, але регулярне перебільшення — вже зловживання, — каже Московіц.

Зокрема, з віком ви можете спостерігати значне підвищення рівня цукру в крові, запалення та багато інших проблем.

Згідно з дослідженням, споживання більшої кількості доданого цукру викликає надмірну слабкість у літніх людей, прискорює старіння шкіри. Його надлишок утворює AGE (кінцеві продукти прогресивної глікації), які шкодять рівням колагену у вашій шкірі, що з часом сприяє зниженню її еластичності.

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Вживання кави замість води

Забагато кави — це рецепт зневоднення та катастрофи, якщо йдеться про ваше здоров’я в цілому.

Кофеїн замість води може призвести до зневоднення, що негативно вплинути на шкіру, травлення, рівень енергії, засвоєння поживних речовин і навіть суглоби.

Вживання кави протягом доби

Якщо все ж обирати час для кави, дотримуйтеся ранку.

За словами лікарки, кофеїн є стимулятором, що здатний порушити належний відпочинок. Поганий сон завдасть шкоди відновленню, імунній системі, настрою, енергії, обміну речовин.

Дослідження підтверджують, що порушення сну є великою проблемою: організм швидше старіє, що з часом може сприяти розвитку вікових захворювань.

Використання штучних підсолоджувачів

Штучні підсолоджувачі мають серйозний вплив на ваше довгострокове здоров’я. Вони можуть зашкодити рівням інсуліну та здоров’ю кишечника, що впливає на всі життєво важливі шляхи в організмі, і призвести до того, що ви будете прагнути більше солодкого в загалом протягом дня.

Також нагадаємо і про основні помилки під час харчування на роботі.

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