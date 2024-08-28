Кефір чи ряжанка: що корисніше, чим відрізняються ці напої

Що краще пити ряжанку чи кефір

Ряжанка та кефір – є одними з найпопулярніших ферментованих молочних напоїв, які містять корисні бактерії та купу вітамінів та інших поживних речовин. Ці продукти, звичайно, схожі, але мають і багато відмінностей.

Чим відрізняються кефір та ряжанка

Для виготовлення ряжанки використовується топлене коров’яче молоко. В процесі виробництва ряжанки вживається кислотний біфідобактеріальний грибок – ряжень. Сировиною для кефіру може бути коров’яче, козяче або вівсяне молоко. Для ферментації кефіру використовують спеціальну кефірну грибкову закваску.

Оскільки ряжанку виробляють з пряженого молока, то в ній вміст вітаміну А, магнію, заліза і кальцію більший, ніж у кефірі. Зате вітаміну С і В1, навпаки, в рази більше у кефірі.

Ряжанка, як правило, містить 4-6% жиру, а жирність кефіру може бути 0-2%, що є гарним вибором для дієтичного харчування.

Кефір та ряжанка є важливою частиною здорового харчування. Частіше за все, люди обирають напій виходячи зі смакових уподобань чи наявності в магазині

Що корисніше, кефір чи ряжанка

Що корисніше — кефір чи ряжанка, сказати складно, але деякі висновки на основі досліджень зробити можна.

Чим корисна ряжанка

Вважається, що молочнокислі стрептококи та лактобацили, якими заквашують ряжанку уповільнюють старіння та оздоровлюють організм. Вчені припускають, що ці бактерії можуть покращувати мікробіоту кишківника, знижувати проникність кишкової стінки для шкідливих факторів та уповільнювати старіння.

Крім цінних бактерій, ряжанка містить такі вітаміни як А, В, С і D, мікро- і макроелементів - залізо, кальцій, сірку, магній, фосфор, калій і натрій.

Користь ряжанки для людини полягає у великому вмісті кальцію, одна склянка напою містить чверть його добової норми та 20% добової норми фосфору.

Є дослідження, яке підтверджує, що введення в раціон ряженки покращує засвоюваність незбираного молока.Якщо пити ряжанку організм поступово вчиться перетравлювати незбиране молоко.

Чим корисний кефір

Потрібно відзначити, що кефір – дуже популярний в світі напій, корисні властивості кефіру вивчали вчені багатьох країн, водночас ряжанка не така популярна в світі, тому її корисність не має такої, як кефір доказової наукової бази.

В кефірі містяться кальцій, залізо, фосфор, магній, калій, натрій, мідь, молібден, марганець і цинк, вітаміни А, В, С, D, Е, але не в значних кількостях.

Кефір позитивно впливає на мікробіоту кишківника, покращує імунітет, уповільнює старіння організму, знижує холестерин, зменшує запалення.

За даними японських вчених, кефір пригнічує перебіг хронічного запалення в стінках товстого кишківника, уповільнює старіння.

За даними досліджень, кефір здатний блокувати розмноження збудників сальмонельозу і дизентерії, пригнічувати ріст кишкової палички. Тривалий прийом кефіру запобігає розвитку гастриту, асоційованого з персистенцією хелікобактер пілорі.

А що все ж таки корисніше — ряжанка чи кефір

Знайти знежирений варіант ряжанки складніше, ніж у випадку з кефіром. І це може бути важливим для тих, хто вважає калорії. З іншого боку, завдяки речовинам, що утворилися при нагріванні, у ряжанки є той самий карамельний смак, якого більше немає в жодного кисломолочного продукту.

При виробництві кефіру відбувається не тільки молочнокисле, а й оцтове та спиртове бродіння. Це означає, що в ньому є незначна кількість спирту та певна кількість кислот, яка може подразнювати шлунок. Тому лікарі не рекомендують кефір при підвищеній кислотності шлунка та хворобах дванадцятипалої кишки.

У будь-якому випадку відомо, що кефір та ряжанка показали однакові антиоксидантні властивості, а також приблизно рівні за вмістом корисних жирних кислот, якщо у них однаковий відсоток жирності.

Серед корисних властивостей обох продуктів можна назвати:

Обидва напої є потужними джерелами пробіотиків , впливаючи практично на всі системи організму людини.

, впливаючи практично на всі системи організму людини. Напої покращують травлення , пригнічують життєдіяльність патогенних і умовно-патогенних бактерій, підвищують чисельність корисних представників мікрофлори. Обидва продукти нормалізують моторику гладкої мускулатури, що розташовується в стінки кишківника, запобігають розвитку ряду диспепсичних розладів функціонального характеру, таких як нудота, відрижка, метеоризм, запор або діарея.

, пригнічують життєдіяльність патогенних і умовно-патогенних бактерій, підвищують чисельність корисних представників мікрофлори. Обидва продукти нормалізують моторику гладкої мускулатури, що розташовується в стінки кишківника, запобігають розвитку ряду диспепсичних розладів функціонального характеру, таких як нудота, відрижка, метеоризм, запор або діарея. Споживання цих продуктів є п рофілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту . Приймання кисломолочних напоїв позитивно впливають на перебіг будь-яких інфекційно-запальних і аутоімунних захворювань.

. Приймання кисломолочних напоїв позитивно впливають на перебіг будь-яких інфекційно-запальних і аутоімунних захворювань. Систематичне споживання пробіотиків сприяє підвищенню імунітету. В результаті рідше зустрічаються як місцеві, так генералізовані запальні процеси. Також вони попереджають збої в роботі захисної системи і появу аутоімунних відхилень.

В результаті рідше зустрічаються як місцеві, так генералізовані запальні процеси. Також вони попереджають збої в роботі захисної системи і появу аутоімунних відхилень. Як кефір, так і ряжанка містять ряд цінних макроелементів (кальцій, фосфор, магній) і вітамінів (В2, В12), які регулюють мінеральний склад кісткової тканини, що призводить до зміцнення кісток та підтримує цілісність скелета . Вони забезпечують надійну профілактику остеопорозу і переломів.

. Вони забезпечують надійну профілактику остеопорозу і переломів. Знижують ризик смертності від серцево-судинних захворювань . - при прийманні спостерігається зниження артеріального тиску і рівня цукру в крові, нормалізація маси тіла, обміну глюкози та інсуліну, ліпідного профілю. Відзначається зменшення таких фатальних ускладнень з боку системи кровообігу, як інфаркт міокарда, тромбоемболія гілок легеневих артерій, ішемічний і геморагічний інсульт.

. - при прийманні спостерігається зниження артеріального тиску і рівня цукру в крові, нормалізація маси тіла, обміну глюкози та інсуліну, ліпідного профілю. Відзначається зменшення таких фатальних ускладнень з боку системи кровообігу, як інфаркт міокарда, тромбоемболія гілок легеневих артерій, ішемічний і геморагічний інсульт. Кисломолочні продукти покращують настрій і загальний емоційний фон, запобігають стресу і тривогу, підвищують стійкість до впливу стресових факторів.

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