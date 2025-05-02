Кефір чи йогурт: дієтологи розповіли, який кисломолочний продукт краще обирати для здоров’я

Що корисніше: йогурт чи кефір / © Pixabay

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Коли мова заходить про суперфуди, на думку спадають ягоди асаї (які відомі своєю високою антиоксидантною активністю), капуста кейл, шпинат та інші види листової зелені, горіхи, авокадо і, ймовірно, темний шоколад. Але яка інша двійка також заслуговує на місце в цьому списку? Як ви могли здогадатися з назви, це кефір і йогурт. Їх часто плутають, адже обидва продукти отримують шляхом ферментації коров’ячого молока, але між ними є помітні різниці — як у текстурі, так і в смакових властивостях та харчовій цінності. Давайте розглянемо кожен із них.

Що нам відомо про йогурт

Йогурт готують з молока, яке ферментується за допомогою двох бактерій: Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus. У процесі ферментації лактоза перетворюється на молочну кислоту. Цей продукт багатий на кальцій, білок і вітаміни, а регулярне його вживання приносить численні переваги, серед яких:

Підтримка і зміцнення імунної системи;

Нормалізація рівня холестерину в крові;

Протизапальна дія на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту та балансування його мікрофлори.

Що нам відомо про кефір

Кефір має свої корені в Кавказькому регіоні, який охоплює частину Східної Європи та Західної Азії. Він виготовляється шляхом ферментації спеціальних зерен у свіжому молоці. Термін “кефір” позначає як самі зерна для ферментації, так і напій, який отримують після фільтрації — його консистенція схожа на йогурт. Кефір можна приготувати також з рослинного молока або води, однак для запуску ферментації в таких випадках потрібно додавати цукор. Якщо ж використовувати коров’яче молоко, додатковий цукор не потрібен. Як і йогурт, регулярне вживання кефіру приносить чимало корисних ефектів для організму:

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Як продукт ферментації, кефір сприяє підтримці здорової мікрофлори кишківника , що зміцнює імунну систему. Це не лише захищає травний тракт, але й весь організм від запальних процесів.

Регулярне споживання продуктів, багатих на пробіотики, покращує процеси травлення, знижує рівень запалень і зменшує проникність кишківника (коли неперетравлені частинки їжі потрапляють через стінки кишківника в кров, що може викликати запалення).

Кефір також допомагає знизити рівень “поганого” холестерину. Крім того, він є джерелом багатьох вітамінів (зокрема групи В, таких як фолієва кислота, B12, біотин і рибофлавін), а також важливих мінералів: кальцію, магнію, калію та фосфору.

Що краще пити: йогурт чи кефір

Йогурт має кремову текстуру і м’який, ніжний смак, в той час як кефір є більш рідким і має освіжаючий, злегка кислуватий смак. Крім того, кефір характеризується легким пунктикуючим відчуттям і містить невелику кількість алкоголю (1–2%), що утворюється природно під час процесу ферментації.

Йогурт містить лише два види корисних бактерій — Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus, тоді як у складі кефіру їх понад десять. Однією з таких є Lactobacillus acidophilus — “добра” бактерія, яка підтримує здоров’я слизової оболонки кишківника, захищаючи її від шкідливих мікроорганізмів. Це особливо корисно для людей, що страждають на запальні захворювання.

Кефір містить пробіотики, які важливі для нормального травлення та підтримки імунної системи. В порівнянні з молочнокислими бактеріями в йогурті, пробіотики кефіру здатні зберігати свою активність під час проходження через шлунково-кишковий тракт, що робить їхній вплив на мікрофлору кишківника значно сильнішим.

Ферменти в йогурті сприяють лише його власному засвоєнню, тоді як ферменти в кефірі допомагають покращити перетравлення не тільки самого кефіру, а й інших продуктів.

Отже, з огляду на всі порівняння та корисні властивості кожного з продуктів, кефір трохи переважає йогурт — головним чином завдяки додатковим бактеріальним штамам і ферментам, які сприяють поліпшенню загального процесу травлення. Проте обидва продукти є відмінним варіантом для регулярного вживання.