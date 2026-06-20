Халва: користь і шкода для здоров’я, кому не можна вживати

Яка халва найкорисніша / © Pixabay

Реклама

Вона справді може приносити користь організму, але лише за умови помірного вживання. Надлишок цього продукту здатний нашкодити, особливо людям із певними захворюваннями.

Склад і калорійність халви

Халва — це висококалорійний продукт, основою якого є насіння або горіхи та цукровий сироп.

У середньому на 100 г продукту:

Реклама

калорійність: 500–600 ккал;

жири: 30–35 г;

вуглеводи: 45–55 г;

білки: 10–15 г.

Також у складі присутні:

вітаміни групи B;

вітамін E;

магній, залізо, калій, кальцій;

рослинні олії та жирні кислоти.

Саме висока калорійність робить халву ситною, але й потенційно небезпечною при надмірному споживанні.

Користь халви для організму

Якщо розглядати халву помірно, вона може мати низку корисних властивостей:

Підтримка нервової системи завдяки магнію та вітамінам групи B. Покращення роботи серця і судин через ненасичені жирні кислоти. Антиоксидантний ефект (особливо в кунжутній халві завдяки сезамолу та вітаміну E). Підтримка енергії — швидко відновлює сили завдяки калорійності. Користь для шкіри та волосся через корисні жири та мікроелементи.

Таким чином, халва корисна чи шкідлива — залежить від кількості та частоти вживання.

Реклама

Кому не можна їсти халву

Існують категорії людей, яким варто обмежити або повністю уникати цього продукту.

Халва протипоказана за:

цукрового діабету (через високий вміст цукру);

ожиріння та надмірної ваги;

панкреатиту та захворюваннь підшлункової залози;

алергії на насіння або горіхи;

захворюваннь печінки у стадії загострення.

У такому разі навіть невелика порція може викликати погіршення самопочуття.

Скільки халви можна їсти на день

Щоб отримати користь без шкоди для фігури та здоров’я, важливо дотримуватися норми.

Реклама

Рекомендована добова порція: 20–30 г на день (приблизно 1–2 невеликі шматочки).

Такої кількості достатньо, щоб отримати смак і трохи корисних речовин, не перевантажуючи організм цукром і жирами.

Яка халва корисніша: кунжутна, соняшникова чи горіхова

Різні види халви мають свої особливості:

Кунжутна (тахінна) халва — найбагатша на кальцій і антиоксиданти, корисна для кісток і серця, має найвищу поживну цінність. Соняшникова халва — доступна і популярна, містить вітамін E та магній, добре підтримує імунітет. Горіхова халва — містить білок і корисні жири, найбільш ситна, може бути важчою для травлення.

Найкориснішою часто вважають кунжутну халву, але вибір залежить від індивідуальних потреб організму.

Реклама

FAQ

Чи можна їсти халву за схуднення?

Можна, але в дуже обмежених кількостях. Через високу калорійність халву краще вживати не щодня і контролювати загальний раціон.

Чи існує халва без цукру?

Так, деякі виробники пропонують варіанти з цукрозамінниками або без доданого цукру, але вони все одно залишаються калорійними через вміст жирів у насінні та горіхах.

Реклама

Новини партнерів