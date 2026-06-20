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Халва: користь і шкода для здоров’я, кому не можна вживати
Халва — популярні східні солодощі, які люблять за насичений смак і поживність.
Вона справді може приносити користь організму, але лише за умови помірного вживання. Надлишок цього продукту здатний нашкодити, особливо людям із певними захворюваннями.
Склад і калорійність халви
Халва — це висококалорійний продукт, основою якого є насіння або горіхи та цукровий сироп.
У середньому на 100 г продукту:
калорійність: 500–600 ккал;
жири: 30–35 г;
вуглеводи: 45–55 г;
білки: 10–15 г.
Також у складі присутні:
вітаміни групи B;
вітамін E;
магній, залізо, калій, кальцій;
рослинні олії та жирні кислоти.
Саме висока калорійність робить халву ситною, але й потенційно небезпечною при надмірному споживанні.
Користь халви для організму
Якщо розглядати халву помірно, вона може мати низку корисних властивостей:
Підтримка нервової системи завдяки магнію та вітамінам групи B.
Покращення роботи серця і судин через ненасичені жирні кислоти.
Антиоксидантний ефект (особливо в кунжутній халві завдяки сезамолу та вітаміну E).
Підтримка енергії — швидко відновлює сили завдяки калорійності.
Користь для шкіри та волосся через корисні жири та мікроелементи.
Таким чином, халва корисна чи шкідлива — залежить від кількості та частоти вживання.
Кому не можна їсти халву
Існують категорії людей, яким варто обмежити або повністю уникати цього продукту.
Халва протипоказана за:
цукрового діабету (через високий вміст цукру);
ожиріння та надмірної ваги;
панкреатиту та захворюваннь підшлункової залози;
алергії на насіння або горіхи;
захворюваннь печінки у стадії загострення.
У такому разі навіть невелика порція може викликати погіршення самопочуття.
Скільки халви можна їсти на день
Щоб отримати користь без шкоди для фігури та здоров’я, важливо дотримуватися норми.
Рекомендована добова порція: 20–30 г на день (приблизно 1–2 невеликі шматочки).
Такої кількості достатньо, щоб отримати смак і трохи корисних речовин, не перевантажуючи організм цукром і жирами.
Яка халва корисніша: кунжутна, соняшникова чи горіхова
Різні види халви мають свої особливості:
Кунжутна (тахінна) халва — найбагатша на кальцій і антиоксиданти, корисна для кісток і серця, має найвищу поживну цінність.
Соняшникова халва — доступна і популярна, містить вітамін E та магній, добре підтримує імунітет.
Горіхова халва — містить білок і корисні жири, найбільш ситна, може бути важчою для травлення.
Найкориснішою часто вважають кунжутну халву, але вибір залежить від індивідуальних потреб організму.
FAQ
Чи можна їсти халву за схуднення?
Можна, але в дуже обмежених кількостях. Через високу калорійність халву краще вживати не щодня і контролювати загальний раціон.
Чи існує халва без цукру?
Так, деякі виробники пропонують варіанти з цукрозамінниками або без доданого цукру, але вони все одно залишаються калорійними через вміст жирів у насінні та горіхах.