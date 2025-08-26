Кілька хвилин на тиждень допоможуть укріпити ваші коліна: астрофізик назвав вправу, яка пов’язана з космосом

Ідеальна вправа для здоров’я колін / © unsplash.com

Реклама

Цей метод був схвалений астрофізиком Марко К’яберже (Європейське космічне агенство). Він натхненний космічною фізіологією. Якщо ви будете приділяти вправам всього одну хвилину кілька разів на тиждень, то зможете подбати про здоров’я колін.

Як космос впливає на хрящі та м’язи

Людське тіло пристосоване до життя на Землі, де гравітація допомагає підтримувати активність кісток та м’язів. Втім, досвід астронавтів показує протилежне: коли гравітації немає, кісткова та м’язова маси втрачаються швидше, здоров’я суглобів значно погіршується.

Під час тривалих місій особливо сильно страждають саме колінні суглоби, адже відбувається серйозна деградація хрящів.

Реклама

Тому, такі великі агенства, як НАСА, створюють свої програми тренувань, які приділяють особливу увагу здоров’ю суглобів. В них входять контрольовані вправи з високим ударним навантаженням. Марко, натхненний цією моделлю, розробив окремий експеримент, щоб дослідити, чи ефективні стрибки для підтримання здоров’я хрящів.

В чому особливість вправи: на що звернути увагу

Як стрибки на скакалці допомагають зміцнити суглоби і позбутися болю в колінах / © unsplash.com

Дослідження Марко К’яберже проводилися на мишах. Як виявили вчені, у тих тварин, які тричі на тиждень тренувалися стрибати, не лише не відбувалося стоншення хряща та кластеризація клітин (перші ознаки артриту), але й хрящ ставав здоровішим, товщим.

Як пояснив Марко, вони були здивовані побачити, що стрибки дають змогу покращити клітинну структуру хрящів. Він додав, що астронавтам, можливо, слід виконувати такі вправи перед польотами, як профілактичний захід.

Хоча слід провести додаткові дослідження для підтвердження користі людині, однак, такі вправи вже видаються доступним і цінним для всіх варіантом. Стрибки також ідеально підійдуть тим, хто веде малорухливий спосіб життя, проводить багато часу сидячи (наприклад, на роботі).

Реклама

Один з авторів дослідження, Чень-Мін Фань, біолог з опорно-рухового апарату з Carnegie Science, вважає, що результати допоможуть зрозуміти, як стрибкові тренування допомагають покращити здоров’я хрящів. В теорії, така проста вправа може стати доступним способом профілактики остеоартриту і збереження рухливості на довгі роки.

Як додати стрибки до щоденної рутини

Основна особливість такої вправи полягає в тому, що вона не потребує спеціального обладнання чи великих зусиль. Навіть якщо ви будете стрибати протягом однієї хвилини тричі на тиждень, це вже дасть хороший результат. Важливо тут стимулювати хрящову тканину, щоб вона відновилася і зменшилося тертя між кістками.

Найпопулярніші варіанти вправ зі стрибками:

стрибки на скакалці;

стрибки на платформі чи присідання зі стрибком;

невеликі стрибки на місці.

Кому протипоказані стрибки

Лікарі наголошують, що стрибки можуть нашкодити за певних умов. Так вони можуть бути шкідливими для людей зі сколіозом, захворюваннями суглобів, остеохондрозом, захворюваннями серця та судин, ожирінням 1 і 2 ступеня, варикозним розширенням вен, а також вагітним і під час менструації.